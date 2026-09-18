Kara Harp Okulu’nun 2024 yılı mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı nedeniyle TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında attığı mesajlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Akarsu, 30 Ekim 2025’te attığı tweet ile, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 2. Ordu Bando Takımı’nın çaldığı marşları eleştirmişti. Akarsu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İZMİR MARŞI YASAK

“Efendiler bakınız biz okuldayken de İzmir Marşı’nı siyasi partiler kullanıyor diye siyasi bulup yasaklamış idiniz. Ama mezuniyetimizde yönetmelikte olmayan Türkiye Yüzyılı Marşı’nı bizlere okutmayı bildiniz. Bu emri kimden aldıysanız ona karşı tavrımız çok açık ve nettir; istediğin kadar üniforma giy, koyun postu giymiş kurttan farkın yok. Orduyu daha fazla siyasete bulaştırmayın”

Söz konusu “Türkiye Yüzyılı Marşı”, AKP’nin gelecek vizyonunu temsil etmek üzere hazırlanan, bestelenen resmi marş olarak biliniyor. TSK’dan ihraç edilen diğer 5 teğmen hakkında da Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri “zincirleme iftira” iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.