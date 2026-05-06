Üç katlı kemer sistemiyle inşa edilen yapı, yaklaşık 49 metre yüksekliğe ve 275 metre uzunluğa ulaşıyor. Ancak asıl dikkat çeken detay, bu dev yapının eğimi. Su kemeri boyunca eğim son derece düşük tutuldu. Hatta tüm sistem boyunca suyun akmasını sağlayan eğim neredeyse fark edilmeyecek kadar azdı. Bu sayede su, doğal akışla taşınabildi.

50 KİLOMETRELİK SU HATTI

Pont du Gard, tek başına bir köprü değil. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğundaki bir su taşıma sisteminin en önemli parçası.

Bu sistem sayesinde su, kaynaktan alınarak Roma kenti Nîmes’e kadar ulaştırıldı. Üstelik bu mesafe boyunca toplam yükseklik farkı oldukça sınırlıydı. Bu da yapının ne kadar hassas ölçümlerle inşa edildiğini gösteriyor.

HARÇ KULLANILMADAN İNŞA EDİLDİ

Yapının bir diğer dikkat çekici özelliği ise inşa tekniği. Dev taş bloklar, neredeyse hiç harç kullanılmadan, yalnızca ağırlık ve denge prensibiyle üst üste yerleştirildi.

Bazı taş blokların tonlarca ağırlığa ulaşmasına rağmen, yapı yüzyıllardır ayakta kalmayı başardı. Bu da Roma mühendisliğinin ne kadar ileri seviyede olduğunu gözler önüne seriyor.

Pont du Gard bugün hâlâ ayakta ve dünyanın en iyi korunmuş Roma yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Üç katlı kemer yapısı ve dev ölçüleriyle, antik dönemin mühendislik bilgisini günümüze taşıyor.

SADECE BİR KÖPRÜ DEĞİL

Bu yapı yalnızca bir geçiş noktası olarak düşünülmemeli. Asıl işlevi suyu kilometrelerce uzağa taşımak olan bu sistem, Roma döneminde ulaşılan mühendislik seviyesini açıkça ortaya koyuyor.

Modern teknolojinin olmadığı bir dönemde inşa edilmesine rağmen bugün hâlâ ayakta olması, yapının ne kadar sağlam ve iyi planlandığını gösteriyor.