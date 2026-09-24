İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fon krizi kapsamında yürüttüğü soruşturmada 5 kişi daha tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 5 kişi tutuklandı.

OTEL İNŞA EDİYORMUŞ

Emre Tezmen, Muhammed Yarız, Muhammed Talha Sazak, Sait Aytaç, Tolga Dıramalıoğlu, Emrullah Furkan Gün, Emir Münir Sarpyener, Elif Özüş, Cem Gürkan Alpay, Mehmet Ziya Gökalp ve Sibel Gökalp’in bulunduğu 12 isimin mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.

Şüphelilerin ifadelerinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Pusula Holding’in tutuklanan iki ortağı Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’ın, Cübbeli Ahmet’in dünürü Ahmet Palazoğlu’yla Bolu’da 229 odalı İslami termal otel inşa ettiği ifade edildi. Otelin 52 dönüm arazide inşa edildiği belirtildi.

Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun’un da aralarında bulunduğu 20 kişi de adliyeye sevk edildi. Soruşturmada 63 şüpheli bulunuyor. 9 kişi tutuklandı, 1 kişinin başka bir suçtan dolayı cezaevinde. 37 kişi gözaltında, 14 kişi firari durumda. Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ve Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya serbest bırakıldı.

5 bin liralık limitleri var

Adalet Bakanlığı, 2025’te cezaevlerinde kantin limitini 5 bin lira olarak belirlemişti. Bu kapsamda tutuklanan Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin’in de olduğu 9 kişinin haftalık harcama limiti 5 bin lira olacak. Ayrıca Kerem Alkin’in savcılık ifadesinin de detayları ortaya çıktı. Tera’da bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan Alkin, kendisinin, çekirdek ailesinin borsada, sermaye piyasasında veya fonlarda yatırımı bulunmadığını belirtti. Alkin, “Sermaye piyasası hakkında yeterli bilgim bulunmamaktadır. Bundan dolayı da herhangi bir işlem gerçekleştirmemekteyim” dedi.