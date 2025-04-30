“Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” programıyla gençleri İstanbul’da gezdiren ve 95 milyon lira harcayan Konya Büyükşehir Belediyesi, kesenin ağzını yine açtı.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana’nın Konya’ya gelişinin 797. yıldönümü için 20 milyon lira ayırdı. Belediye, “Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri ve Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi İle Hazreti Ali Şir Nevai Sempozyumu ve Sufi Sinema Günleri” organizasyonu için 19 milyon 991 bin 900 TL ödedi. Belediye bu etkinlikler için 27 Mart 2025’te ihale düzenledi. Organizasyon için 25 Nisan 2025’te bir prodüksiyon şirketiyle 19 milyon 991 bin 900 TL’lik sözleşme yapıldı.

3-11 Mayıs arasındaki organizasyonda önce kortej yürüyüşü yapılacak.

Etkinliğe protokole mensup 90 kişi davet edildi. Protokol üyelerinin üç günlük ulaşım, konaklama gibi hizmetleri karşılanacak, 5 yıldızlı otellerde konaklanacak.

Etkinlikte 3 adet de VIP minibüs kullanılacak. Sosyal medya hesaplarından da reklam kampanyası yürütülecek.

Takma sakal, şalvar ve bileklik alacaklar

Etkinlikte kullanılmak için kavuk, kaftan, şalvar, takma sakal, deri börk, bileklik ve zırh gibi aksesuarlar da satın alınacak. Kalaycılar, Semerciler, Debbağlar, Körükçüler, Sarraflar, Attarlar, Çömlekçiler, Kılıççılar, Nakipler, Şairler, Neccarlar, Tacirler, Bektaşiler, Rıfailer, Medrese Hocaları, Selçuklu komutanları, askerleri ve mehter grupları da etkinliklerde yer alacak.