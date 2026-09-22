Pahalı kremlere, kimyasal köpüklere ve acılı yöntemlere servet ödemekten sıkılanlar için sevindirici haber geldi. Eskilerin sıkça başvurduğu ancak zamanla unutulmaya yüz tutan mucizevi doğal tarifler yeniden gündeme oturdu. Mutfakta her an elinizin altında bulunan basit malzemeler, istenmeyen tüy problemine adeta kökten çözüm sunuyor.

Güzellik ve kişisel bakım dünyasında son dönemde doğal yöntemlere dönüş rüzgarı esiyor. Kimyasal içerikli ürünlerin cilde verdiği zararlardan kaçınmak isteyenler, geleneksel tarifleri araştırmaya başladı. Tam da bu noktada, Rus kadınlarının yıllardır sır gibi sakladığı ve özellikle yüz bölgesindeki tüylerini yok etmede kullandığı eşsiz yöntem gün yüzüne çıktı.

MUCİZEVİ NOHUT UNU VE LİMON ETKİSİ

Sevilen bir bakliyat olan nohut, doğru malzemelerle birleştiğinde doğal bir tüy dökücüye dönüşüyor. Yüzdeki ufak tüyler için birebir olan nohut unu, limon suyu ve yoğurt karışımı, aynı zamanda ciltteki ölü deri hücrelerini azaltarak cilde canlılık kazandırıyor. Bu özel kürü hazırlamak için beş çorba kaşığı nohut ununu, yarım limonun suyunu ve bir çay kaşığı doğal yoğurdu yoğun bir kıvam alana kadar karıştırmak yeterli oluyor. Krem haline gelen formül cilde uygulanıp yirmi dakika kadar bekletildikten sonra nemli bir havlu yardımıyla silinerek temizleniyor. Etkili bir sonuç için bu uygulamanın haftada iki ya da üç kez tekrarlanması öneriliyor.

YUMURTA AKI MASKESİ GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRIYOR

Alternatif bir doğal yöntem arayanlar için yumurta akı, mısır unu ve toz şekerle hazırlanan tarif dikkat çekiyor. Bir adet yumurta akı, bir yemek kaşığı mısır unu ve bir yemek kaşığı toz şeker pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılıyor. Hazırlanan karışım tüylerin bulunduğu bölgeye parmak uçlarıyla masaj yapılarak sürülüyor. Karışım ciltte kuruyup gerginlik hissedilene kadar beklendikten sonra ılık suyla temizleniyor.

TÜYLENMEYİ KÖKTEN DURDURAN BESİNLER

Aşırı tüylenme problemi yalnızca dış bakımla değil, vücudun hormon dengesiyle de doğrudan ilişkili bir durum olarak biliniyor. Bitkisel östrojen içeren soya ürünleri tüketmek kadınlarda hormon seviyesini artırarak tüylenmeyi önlemeye yardımcı oluyor. Düzenli nane çayı içmek veya nane yağı kullanmak, tüylenmeyi artıran testosteron seviyesini düşürüyor. Omega-3 bakımından zengin olan ceviz, vücuttaki iltihabı azaltarak hormon dengesini sağlarken; antioksidan depolu zerdeçal ise androjen seviyesini düşürerek tüy oluşumunu içeriden baskılıyor.