Mutfakta ne kadar özen gösterilirse gösterilsin; etin yağ oranı, yoğurma süresi veya tavanın sıcaklığı köftenin kıvamını doğrudan etkiler. Çoğu zaman harca eklenen fazla ekmek içi köfteyi ağırlaştırırken, yetersiz bağlayıcılar da pişirme sırasında parçalanmaya yol açar. Profesyonel mutfaklarda uygulanan basit ama etkili bir dokunuş, tüm bu Çoğu zaman harca eklenen fazla ekmek içi köfteyi ağırlaştırırken, yetersiz bağlayıcılar da pişirme sırasında parçalanmaya yol açar. sorunları tek hamlede ortadan kaldırıyor.

KÖFTENİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN SÜRPRİZ MALZEME

Köftenin hem yumuşacık kalmasını hem de formunu korumasını sağlayan gizli malzeme: yoğurt.

Kıyma harcına yoğurma aşamasında eklenen 2 yemek kaşığı yoğurt, içerdiği doğal asitler sayesinde etin lif yapısını hafifçe kırarak yumuşatır. Bu işlem, etin pişerken suyunu hapsetmesine yardımcı olur. Yoğurt aynı zamanda kıyma, soğan ve baharatların birbirine çok daha sıkı kenetlenmesini sağlayarak tavadaki dağılma riskini tamamen bitirir.

ADIM ADIM PUF KÖFTE TARİFİ

Mükemmel kıvamı yakalamak için malzemelerin dengesi büyük önem taşır:

Kıyma: 500 gram (orta yağlı, tercihen iki kez çekilmiş)

Yoğurt: 2 yemek kaşığı (tercihen susuz kısmı)

Soğan: 1 adet orta boy (rendelenip suyu sıkılmış)

Sarımsak: 1-2 diş (ezilmiş)

Ekmek İçi ya da Galeta Unu: 2-3 yemek kaşığı

Baharatlar: 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı pul biber

Karbonat: Yarım çay kaşığı (üzerine birkaç damla limon suyu sıkılmış)

HAZIRLANIŞI VE PİŞİRME TÜYOSU

Rendelenen soğanın acı suyunu elinizle iyice sıkın ve geniş bir yoğurma kabına alın.

Üzerine kıymayı, sarımsağı, baharatları, ekmek içini ve köftenin kabarmasını sağlayacak limonlu karbonatı ilave edin.

Son olarak 2 yemek kaşığı yoğurdu ekleyip harcı en az 10-12 dakika boyunca özleşene kadar yoğurun.

Yoğrulan harcın üzerini kapatıp buzdolabında en az 30-40 dakika dinlendirin.

Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yassı şekil verin.

İyice kızdırılmış, hafif yağlanmış döküm ya da teflon tavada orta ateşte her iki tarafını mühürleyerek pişirin.

Dinlenme sürecinde yoğurdun marinasyon etkisi kıymanın tamamına işler; köfteler piştikçe kabarır, dışı hafif çıtır içi ise sulu ve puf puf bir doku kazanır.