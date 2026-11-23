Ming Hanedanlığı döneminde Çin Seddi'nin inşasında çalışan ustalar, sönmüş kirece haşlanmış yapışkan pirinç suyu ekleyerek yüksek dayanıklılığa sahip özel bir harç üretti. Pirinçteki bileşenlerin kireçle kurduğu sıkı bağ, tarihi duvarların 600 yıl boyunca yıkılmadan ayakta kalmasını ve taş aralarında tek bir yabancı otun bile kök salmamasını sağladı.

MİNG HANEDANLIĞI USTALARININ HARÇ FORMÜLÜ

Çin Seddi'nin inşası sırasında taş blokları birbirine sabitlemek için geleneksel yöntemlerin dışına çıkıldı. Ming Hanedanlığı döneminde görev yapan yapı ustaları, standart harç malzemesi olan sönmüş kirecin içerisine haşlanmış yapışkan pirinç suyu ilave etti. Bu karışım, dönemin yapı teknolojisinde bilinen en güçlü bağlayıcı malzemeyi ortaya çıkardı.

AMİLOPEKTİN VE KALSİYUM KARBONAT NASIL BİRLEŞİYOR?

Yapışkan pirincin yapısında yoğun olarak bulunan amilopektin maddesi, harçtaki kalsiyum karbonat ile kimyasal bir etkileşime girdi. İki maddenin birleşmesi sonucunda harcın içerisinde boşluk barındırmayan son derece sıkı bir mikro yapı oluştu. Bu mikroskobik kenetlenme, harcın taş yüzeylere çok daha güçlü tutunmasını sağladı.

600 YILDIR TAŞ ARALARINDA OT KÖK SALAMIYOR

Kalsiyum karbonat ve amilopektinin oluşturduğu geçirimsiz yapı, taş bloklar arasındaki boşlukları tamamen kapattı. Harcın aşırı sıkı dokusu nedeniyle bitki tohumlarının bu aralıklara yerleşmesi ve kök salması mümkün olmadı. Bu özellik sayesinde Çin Seddi'nin taşları arasında 600 yıl boyunca yabancı otların büyümesi engellendi.

TARİHİ DUVARLAR DEPREMLERE KARŞI NASIL DİRENÇ KAZANDI?

Sönmüş kireç ve yapışkan pirinç suyundan elde edilen harç, sadece bitki oluşumunu durdurmakla kalmadı. Oluşan esnek ve sıkı mikro yapı, duvarların sismik sarsıntılara karşı yüksek mukavemet göstermesini sağladı. Tarihi yapı, bu özel harç tekniği sayesinde yüzyıllar boyunca meydana gelen şiddetli depremlere ve zorlu doğa koşullarına karşı direnç gösterdi.