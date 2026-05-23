Avrupa’nın önde gelen savunma sanayii devlerinden KNDS tarafından geliştirilen "RCH-155" adlı uzaktan kumandalı obüs, dünyada "hareket halindeyken bile durmadan ateş edebilen" tek topçu sistemi olma özelliğini taşıyor.

KNDS Uluslararası Geliştirme Başkan Yardımcısı Marcel Grisnigt, GLOBSEC 2026 forumunda yaptığı özel açıklamada, Ukrayna’nın bu sistemin dünyadaki ilk alıcısı ve kullanıcısı olduğunu resmen ilan etti.

Askeri uzmanlara göre bu yeni teknoloji, cephe hattındaki topçu savaşlarında tam anlamıyla bir dönüm noktası anlamına geliyor. Günümüz savaşlarında insansız hava araçları (İHA) ve gelişmiş radar sistemleri nedeniyle, bir topçu bataryasının ateş ettikten sonra yerinde sabit kalması dakikalar içinde yok edilmesiyle sonuçlanıyor.

ASKERLERİN HAYATTA KALMA ŞANSINI ARTIRIYOR

RCH-155 ise askerlerin durmasına gerek kalmadan, araç seyir halindeyken bile hedefleri tam isabetle vurabilmesini sağlıyor. Bu "vur ve kaç" yeteneği, düşmanın karşı ateş açmasını neredeyse imkansız hale getirerek Türk askeri terminolojisinde "beka kabiliyeti" olarak bilinen, askerlerin hayatta kalma şansını maksimuma çıkarıyor.

KNDS yetkilisi Grisnigt, Ukrayna'nın bu sıra dışı ve henüz dünyada pek bilinmeyen teknolojiyi hızla benimsemesini, içinde bulundukları savaşın getirdiği aciliyete ve savunma sanayiindeki inovasyon hızına bağladı.