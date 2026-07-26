Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle devam eden tedavi süreci hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling dolgusunun yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yeniden ameliyat olan Bilic, taburcu olduktan sonra evinde tedavisine devam ettiğini açıkladı.

AMELİYAT SONRASI ZORLU İYİLEŞME SÜRECİ

Danla Bilic, vücudunun farklı bölgelerine yayılan Aquafilling dolgusunun neden olduğu sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde yeniden operasyon geçirdi.

Ameliyatın ardından hastaneden taburcu edilen Bilic, iyileşme sürecinin beklediğinden daha zor ilerlediğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin bilgi veren fenomen isim, tedavisinin evde sürdüğünü belirtti.

"HİÇBİR ŞEY YAPMIYORUM"

Bilic, iyileşme sürecinde yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı. Enfeksiyon göstergelerinden biri olan CRP değerinin henüz istenilen seviyeye düşmediğini ifade eden Bilic, hareketlerinin kısıtlandığını söyledi.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sizi hızlıca güncelliyorum. Hafta başında taburcu oldum. Evden tedavi devam. CRP'm hâlâ istediğimiz seviyede değil. Sargılarım var, dikişlerim var, korsem var... Bu sıcakta var oğlu var. Hiçbir şey yapmıyorum, minimumda hareket etmem gerekiyor. Delireceğim çok az kaldı. Pek hâlim de yok bu arada. İşlerin hepsini durdurduk."

TÜM İŞLERİNE ARA VERDİ

Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle günlük yaşamını da sınırlandırmak zorunda kalan Danla Bilic, işlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Tedavi sürecine odaklanan Bilic'in, sağlık durumunun düzelmesinin ardından çalışmalarına yeniden başlaması bekleniyor.