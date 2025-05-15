Kendisini eve kapattığı, maddi durumunun kötü olduğu, kimseyle görüşmediği, sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Harika Avcı'yla ilgili, duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay açıklama yaptı.

"Harika abla ile konuştuk" diyen Akay, Harika Avcı'nın son durumuna dair şu bilgileri aktardı:

"KARACİĞERİM BİTTİ"

* Harika abla, "Onur, yarın sana bir şey söyleyeceğim" dedi. Bekledim ve konuştuğumuzda şunları dile getirdi:

* "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz."

* "Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık" dedi.

* Bugün karaciğer sirozu ile mücadele ederken, tek derdi küçük dostunun güvende olması.

Onur Akay Harika Avcı'nın kendisine "Herkesi affettim" dediğini de söyledi.