UEFA Gençlik Ligi'nde tarih yazan Trabzonspor U19 Takımı, yarı final maçında Avusturya ekibi Salzburg ile karşı karşıya geldi.
Nyon'da bulunan Colovray Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Bordo-mavili ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
PENALTI KAÇTI
39. dakikada Salzburg penaltı kazandı. Topun başına geçen Lukic, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kale direğinin solundan dışarı yolladı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresinde Trabzonspor vites yükseltti. Dakikalar 74'ü gösterirken Yiğit Kemal Turan'ın kaydettiği muhteşem gol ile bordo-mavili ekip final kapısını araladı: 0-1.
SON BÖLÜM NEFES KESTİ
Karşılaşmanın 85. dakikasında skora denge geldi. Sol köşeden kullanılan köşe vuruşunda arka direkte yaşanan karambol sırasında John Olof Mellberg, fırsatçılığını konuşturarak ağları buldu: 1-1.
89. dakikada Trabzonspor bir muhteşem gol daha kaydetti. İlk golde olduğu gibi bu kez Boran Başkan, çok sert bir şutla Salzburg kalecisini avlamayı başardı ve tarihi Avrupa yolculuğuna 'devam' diyen golü kaydetti: 1-2.
Trabzonspor, kalan bölümde hata yapmadı ve adını UEFA Gençler Ligi finaline yazdırmayı başardı. Bordo-mavili ekip, finalde AZ Alkmaar-Barcelona maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.