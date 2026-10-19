Karşılaşmaya hızlı ve baskılı başlayan eflatun-beyazlı ekipte sahneye çıkan Arda Güler, mücadelenin 30. dakikasında kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Ceza yayı üzerinden yaptığı zekice ve şık vuruşla kaleciyi avlayan genç yıldız, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Tribünlerin ayağa kalkarak alkışladığı milli futbolcu, sahadaki akıl dolu oyunuyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Mbappe Sahne Aldı, Real Madrid Farka Gitti

Arda Güler’in öncülük ettiği dakikaların ardından vites büyüten Real Madrid, mücadeleyi 4-1’lik net bir skorla tamamladı. Eflatun-beyazlıların diğer golleri; 37. ve 63. dakikalarda Fransız süperstar Kylian Mbappe ile 82. dakikada Yan Diomande’den geldi. Sevilla’nın tek sayısı ise 80. dakikada Manu Bueno’nun ayağından çıktı.

Gözler El Clasico’da

Bu galibiyetle moral depolayan Real Madrid, La Liga’da bir sonraki hafta sezonun en kritik randevularından birine çıkıyor. Başkent ekibi, ligin zirvesinde yer alan ezeli rakibi Barcelona’ya konuk olarak deplasmanda dev bir El Clasico sınavı verecek.