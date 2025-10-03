Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde hava yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Yağışların Marmara’nın batısı ile Ege’nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, batı ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Son değerlendirmelere göre Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batısında; İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli’nin güney ve batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde ise yağışın çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kıyı şeridinde hortum riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

PROF. DR. ŞEN SAAT VERİP UYARDI

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Fırtına öncesi bir sessizlik gibi. Yağış miktarı 100 kg'yi geçen yerler olacak. Aşırı şiddetli yağış kategorisine giriyor. Bu su baskını yapabilir. Ege kıyısında etkili olacak. Koyu olan yer var, kırmızı ve mor olan yerler var. Mor olan yerlerdeki yağış miktarı, yaklaşık 100 kg civarında. Biz Marmaris'teyiz. Buradan aşağı doğru başlayacak yağış. Kırmızı bölgelerde yaklaşık 60-70 kilogramlık yağış meydana gelecek. Ortaca, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris'te çok kuvvetli yağış olacak.

"ÖĞLE SAALERİNE DOĞRU ÇOK KUVVETLİ OLACAK"

Ne zaman en kuvvetlisi olacak? Büyük ihtimalle öğle saatlerine doğru kuvvetlenecek. Biz şu anda bu işin başındayız. İlk etapta yayınımızı yapıyoruz. Rüzgar da şiddetlenmeye başladı. Sel yapabilir, şimdiden vatandaşları uyaralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını takip etsinler. Turuncu kodlu uyarı verildi. Fırtınadan dolayı ağaç altlarına araçlarını park etmesinler. Deniz vasıtalarını bağlasınlar. Akşam saatlerinden sonra sistem etkisi kaybediyor. İstanbul'da yağış akşama kadar devam edecek, çok kuvvetli değil ama."

YAĞIŞ İSTANBUL'A YAKLAŞIYOR

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor. Edirne'de gece başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırıyor. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.