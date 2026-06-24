Sosyal medya akışlarında son günlerde dolaşıma giren bir görüntü, görenlerin kanını donduruyor. Colorado, Minnesota ve New York gibi bölgelerden gelen fotoğraflarda, kafasından simsiyah, bükülmüş devasa boynuzlar ve urlar fırlayan tavşanlar yer alıyor. Kıyamet alameti veya gizli bir laboratuvar deneyi sanılan bu canlıların arkasındaki gerçek ise tıp dünyasını şaşkına çeviren 90 yıllık bir sırra dayanıyor.

KORKU FİLMİ GİDİ DURUYOR AMA DEĞİL

İlk bakışta Hollywood'un ünlü yönetmeni Guillermo del Toro’nun korku filmi tasarımlarını andıran bu boynuzların arkasında Shope Papilloma Virüsü (SPV) yatıyor. Yaban hayatı uzmanlarının 1930'lardan beri çok iyi bildiği bu DNA virüsü, tavşanların kafasında, yüzünde ve kulaklarında aşırı miktarda keratin birikmesine yol açarak sert, koyu renkli siğiller oluşturuyor.

Hastalık ilerledikçe bu siğiller birleşiyor ve tavşanın kafasında adeta sert bir taç ya da geyik boynuzu görünümü alıyor. Uzmanlar, Amerika kıtasında yüzyıllardır anlatılan geyik boynuzlu mitolojik tavşan efsanesi "Jackalope"un kaynağının da aslında bu virüsten muzdarip zavallı tavşanlar olduğunu belirtiyor.

VİRÜS İNSANLARA BULAŞABİLİYOR MU?

Görüntüler ürkütücü olsa da uzmanlar altını çiziyor: İnsanlar için hiçbir tehlike yok. Virüs tamamen tavşanlara özgü ve insanlara ya da diğer evcil hayvanlara (kedi, köpek) bulaştığına dair tek bir kayıt bile yok.

Ancak evinizde evcil bir tavşan besliyorsanız durum değişebilir:

Böceklerle Bulaşıyor: Virüs tavşandan tavşana doğrudan temastan ziyade sivrisinek, kene ve pireler yoluyla yayılıyor.

Evcil Tavşanlarda Daha Ölümcül: Yabani tavşanlar bu virüsü genellikle hafif siğillerle atlatıp iyileşebilirken, evcil tavşanlarda urlar hızla kötü huylu kanser tümörlerine dönüşebiliyor.

Korunma Yöntemi: Eğer bölgenizde bu virüs yaygınsa, tavşanınızı bahçede korumasız bırakmamalı, pencerelerinize sineklik takmalı ve düzenli parazit aşılarını aksatmamalısınız.

DALGA GEÇİLEN HAYVAN TIP TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bu hikayenin en büyüleyici kısmı ise tıp dünyasında saklı. Sosyal medyada "zombi tavşan" diye dalga geçilen ya da korkulan bu canlılar, aslında insanlığın kansere karşı kazandığı en büyük zaferlerden birinin başrol oyuncusu.

Shope Papilloma Virüsü, tıp tarihinde hayvanlarda kansere neden olduğu kanıtlanan ilk DNA virüsü oldu. Bilim insanları, bu tavşanları inceleyerek virüslerin nasıl kanser tetiklediğini çözdü. Bu sayede günümüzde milyonlarca kadını rahim ağzı kanserinden koruyan ve neredeyse bu kanser türünü yeryüzünden silme noktasına getiren HPV aşısı geliştirildi.

Yani bugün internette bir "korku filmi canavarı" gibi paylaşılan o tavşanlar, modern tıbbın en büyük hayat kurtaran aşılarından birine rehberlik etti.