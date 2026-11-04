NBC News projeksiyonlarına göre, ABD'de düzenlenen ara seçimlerde Demokrat Parti hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu sağlayarak Kongre'nin tam kontrolünü ele geçirdi.

Temsilciler Meclis'inde 120 koltuk sınırını geçen ve Senato'da 51 koltuğu ele geçiren Demokrat, Cumhuriyetçilerin kalelerini bir bir ele geçirdi.

Teksas, Güney ve Kuzey Karolina eyaletler, Ohio ve Kansas Demokratlara geçti

Seçmenlerin sandıkta Başkan Donald Trump’ın politikalarını ve Cumhuriyetçi Parti’yi geri çevirdiği belirtilirken, sonuçlar Kongre'nin yönetim üzerindeki denetimini artırması, hayat pahalılığı ve yolsuzluk konularına odaklanması gerektiğine yönelik açık bir mesaj olarak değerlendirildi.

Hayat pahalılığı, yolsuzluk, göçmenlik ve şubat ayı sonunda İsrail liderleriyle birlikte başlatılan İran savaşının ardından yükselen benzin fiyatları da seçim tercihlerinde öne çıkan başlıklar oldu.

TRUMP İÇİN AĞIR MAĞLUBİYET

Sonuçların ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Donald Trump, "Pusulada değildim ve eğer olsaydım ezici bir zafer kazanırdık!" açıklamasını yaptı.

Demokratların Senato Lideri Chuck Schumer ise seçim öncesinde partisinin önceliklerine dair NBC News'e yaptığı açıklamada, "Yapacağımız şey maliyetleri düşürmek, bu yaygın yolsuzluğa son vermek ve kaosu bitirmek. Bu kadar net ve basit." ifadelerini kullandı.

Seçim öncesinde konuya dair değerlendirmelerde bulunan Senatör Hakeem Jeffries, "Yaşam maliyeti çok yüksek ve Donald Trump—Kongre'deki dalkavuk Cumhuriyetçi üyeleriyle birlikte—aslında bu konuda hiçbir şey yapmamaya karar verdiler; çünkü birçoğu kendilerini, aile üyelerini, arkadaşlarını ve bağışçılarını zenginleştirmeye odaklanmış durumda, yolsuzluğun bir bedeli var. Bunlar, ilk günden itibaren suçlulardan hesap sorma taahhüdümüzün bir parçası olarak baştan sona soruşturulması gereken konulardır." dedi.

Azınlık partisinin tek bir gecede Kongre'nin her iki kanadını birden kazandığı son seçim 2006 yılında George W. Bush döneminde yaşanmıştı.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'in 16 Kasım haftasındaki parti içi oylama ve 3 Ocak'taki 218 oyluk salt çoğunluğun ardından ülkenin ilk siyahi meclis başkanı olması bekleniyor.

2024'te Trump'ın kazanmasında etkili olan Latin seçmenlerin de fiyat artışları ve göç uygulamaları nedeniyle yön değiştirdiği, Demokratların bu grupta 27 puanlık fark elde ettiği bildirildi.

EPSTEİN VE YOLSUZLUKLAR ARAŞTIRILACAK

Ocak ayında göreve başlayacak yeni Kongre ile birlikte mahkeme celbi çıkarma ve denetim oturumları düzenleme imkanına kavuşacak olan Demokratlar, harcamalar, savaş yetkileri, Trump ailesinin ticari ilişkileri, ICE ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın göç operasyonları ile Beyaz Saray ve Washington çevresindeki yenileme projelerini inceleme altına almayı planlıyor.

Denetim Komitesi Kıdemli Üyesi Robert Garcia, Trump ailesine yönelik yolsuzluk iddiaları, 2024'ten bu yana Trump'ın servetindeki milyarlarca dolarlık artış ve Jeffrey Epstein'in suçları üzerine yoğunlaşacaklarını belirtti.

Yargı Komitesi Demokratları zengin suçlulara yönelik aflar ve kripto faaliyetleri üzerinden yabancı hükümetlerin etkisi iddialarını soruşturma listesine aldı.

Senato Yargı Komitesi üyesi Richard Blumenthal ise olası Yüksek Mahkeme adaylıklarına ilişkin, "Trump'ın adaylarının geçmişi göz önüne alındığında, bu yönetimden gelecek bir adayı destekleme ihtimalimizin yok denecek kadar az olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bu filmi gördük, nasıl bittiğini biliyoruz; bu da çoğu önemli konuda Trump'ın emirlerini uygulayan cübbeli bir siyasetçidir." açıklamasında bulundu.