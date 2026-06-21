Yer altı sularında çözünen altın iyonlarının ağaç kökleri ve yapraklardaki bakteriler vasıtasıyla katı nanopartiküllere dönüştürüldüğü saptandı. Bu biyolojik mekanizma, ağaç yapraklarının analiz edilerek yer altındaki gizli altın yataklarının tespit edilmesini sağlıyor.

KUZEY FİNLANDİYA'DA YENİ MEKANİZMA KEŞFEDİLDİ

Avrupa'nın en büyük altın üreticisi olan Kittilä madeni yakınlarında yürütülen çalışmalar, canlı organizmalar için zehirli olan metallere karşı doğanın geliştirdiği savunma yöntemini ortaya çıkardı. Oulu Üniversitesi'nden ekolojist Kaisa Lehosmaa liderliğindeki araştırma ekibi, yer altı sularındaki altın iyonlarının ağaç kökleri tarafından emilerek iğne yapraklara kadar taşındığını belirledi.

Ağaçların içinde yaşayan P3OB-42, Cutibacterium ve Corynebacterium cinsi endofit bakteriler, metalin zehir seviyesini azaltmak için altının etrafında özel bir biyofilm tabakası oluşturuyor. Mikroplar ortamın asitlik ve oksijen dengesini değiştirerek sıvı altını, milimetrenin milyonda biri büyüklüğünde katı nanopartiküllere dönüştürüp yaprakların içinde hapsediyor.

MADEN ARAMA ÇALIŞMALARINI KOLAYLAŞTIRACAK

Uzmanlar, ağaçlardaki altın miktarının mikroskobik düzeyde kalması sebebiyle bu ağaçları kesmenin herhangi bir ekonomik fayda sağlamayacağını vurguluyor. Ancak bu biyolojik süreç, geniş alanlarda yıkıcı kazılar yapılmasına gerek kalmadan maden yataklarının yerinin belirlenmesini mümkün kılıyor.

Çalışmanın baş yazarı Kaisa Lehosmaa, bitki yapraklarında bu tür bakterilerin taranması ve analiz edilmesinin yer altındaki gizli mineral yataklarının keşfini ve altın arama faaliyetlerini önemli ölçüde kolaylaştıracağını ifade etti. Yeni yöntem sayesinde geleneksel maden arama süreçlerindeki çevresel tahribatın azaltılması hedefleniyor.