İsrail’in İran’a yönelik “Yükselen Aslan” operasyonu, sadece hava saldırısı değil; Büyük Ortadoğu Projesi’nin başlayan yeni bir fazı: İran Kürt koridoru.

İsrail’in İran’a düzenlediği bu çok katmanlı operasyon, yalnızca askeri bir başarı olarak değil, Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) güncel versiyonunda önemli bir eşik olarak da değerlendiriliyor.

AZINLIKLAR ÖNEMLİ

ABD’nin çekildiği, Rusya’nın zorlandığı bir denklemde, İsrail Ortadoğu’da kendisine hedef olabilecek üniter devletleri dağıtarak etnik-federatif temelli devlet oluşumlarına yol açmaya çalışıyor. Bu saldırı, İran’daki merkezi yönetimin gücünü zayıflatıp Kürtler, Azeriler, Beluçlar gibi azınlıkları harekete geçirebilir.

Mossad’ın içeriden kurduğu dron üssü, sadece taktik bir parlama değil; rejim içi kırılmaların tetikleyicisi olabilecek kadar derin bir hamle.

KÜRT KORİDORU

Şii eksenini (Tahran-Bağdat-Şam-Beyrut hattı) parçalanıyor. Gelişmeler, İran’ın kuzeyindeki Pejak yapılanmaları, Suriye’deki Kürt kantonları ve Türkiye’deki açılım süreciyle birlikte okunduğunda, önce Irak, sonra Suriye ve şimdi de İran’da bir Kürt koridorunun (Kürt özerk bölgesi) açılmaya çalışıldığı düşüncelerini kuvvetlendiriyor.