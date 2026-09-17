Güney Amerika haritasında ince bir şerit halinde binlerce kilometre uzanan Şili, sıra dışı coğrafi yapısıyla dikkat çekiyor. Kuzeyinde dünyanın en kurak alanlarından biri olan Atakama Çölü yer alırken, güneyinde Patagonya buzullarının yükseldiği ülke, tek bir devlet çatısı altında aşırı iklim ve doğa farklılıklarını barındırıyor.

İKLİM ÇEŞİTLİLİĞİ GÖSTERİYOR

Güney Amerika'nın güneybatısında bulunan Şili, kuzeyden güneye 4 bin kilometreden fazla bir uzunluğa sahip. Batıda Büyük Okyanus, doğuda ise doğal bir sınır oluşturan And Dağları ile çevrili olan ülke; kuzeydeki çöl ikliminden başlayarak verimli vadiler, ormanlar, göller ve yanardağların ardından güneydeki soğuk Patagonya coğrafyasına kadar uzanan bir çeşitlilik gösteriyor.

TARİHSEL SÜRECİ AÇIKLANDI

Şili'nin sınırları yüzyıllar süren tarihsel gelişmelerle biçimlendi:

Avrupalıların gelişinden önce kuzey bölgeleri İnka İmparatorluğu'nun etkisindeydi. Orta ve güney bölgelerde ise Mapuçe halkı yaşamaktaydı. 1541 yılında Pedro de Valdivia tarafından Santiago kurulsa da Mapuçelerin direnişi nedeniyle Biobío Nehri uzun süre yerli halk ile İspanyol kontrolündeki bölge arasında fiili sınır olarak kaldı.

19. yüzyılın başında başlayan bağımsızlık mücadelesi sonucunda Şili, 12 Şubat 1818 tarihinde İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

19. yüzyıl boyunca güneye doğru genişleyen Şili, 1879-1884 yılları arasında Peru ve Bolivya ile yaptığı Pasifik Savaşı sonrasında kuzey sınırlarını yeniden çizdi. Savaşın ardından Bolivya Pasifik Okyanusu'na olan kıyısını kaybetti; Şili ise maden kaynakları açısından zengin kuzey topraklarını bünyesine katarak günümüzdeki harita formunu elde etti.