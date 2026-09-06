Batı Avustralya'da yüzeyde dairesel çıplak alanlar olarak görülen ve "peri çemberi" olarak adlandırılan yapıların, yer altından doğal hidrojen gazı sızdırdığı doğrulandı. Avustralya Ulusal Bilim Ajansı (CSIRO) bünyesinde Dr. Ema Frery liderliğinde yürütülen araştırmada, dairesel oluşumların etrafındaki toprakta yapılan gaz ölçümleriyle hidrojen varlığı kesinleşti.

PERİ ÇEMBERLERİ HİDROJENİ YÜZEYE NASIL ÇIKARIYOR?

Yapılan saha incelemelerinde, temiz yakıt niteliğindeki hidrojen gazı seviyelerinin çemberlerin merkezinden ziyade kenar kısımlarında daha yüksek yoğunlukta olduğu saptandı. Darling Fay Hattı yakınlarında kümelenen bu yapıların, yer altındaki su ile kayaç türlerinin kimyasal tepkimeye girmesi sonucu oluşan doğal hidrojenin yüzeye çıkış kanalı olarak işlev gördüğü belirlendi.

BU KEŞİF TEMİZ ENERJİ ARAMALARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Keşif, doğrudan devasa bir yeraltı rezervinin varlığını garantilemese de yüksek maliyetli sondaj çalışmalarında bir yüzey göstergesi olarak kabul ediliyor. Oluşumların büyüklüğü ile gazın derinliği ve basıncı arasında doğrudan bağlantı kuran araştırmacılar, bu işaretlerin hidrojen arama sahalarını daraltmada kritik rol oynayacağını değerlendiriyor.

YERALTINDAKİ HİDROJEN HEMEN KULLANILABİLİR Mİ?

Avustralya'daki hidrojen sızıntılı yapılar, Namibya'daki bitki örtüsüyle sınırlı ekolojik çemberlerden tamamen jeolojik yapısıyla ayrılıyor. Gazın yüzeye ulaşması yer altındaki üretimi kanıtlasa da rezervin ticari olarak çıkarılabilirliği ve ekonomik fizibilitesine yönelik teknik araştırmalar sürüyor.