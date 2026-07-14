Rus asıllı Alman astronom Friedrich Georg Wilhelm Struve'nin öncülüğünde 1816-1855 yılları arasında kurulan sistem, Norveç, İsveç, Finlandiya, Rusya, Estonya, Letonya, Litvanya, Belarus, Moldova ve Ukrayna boyunca uzanan yüzlerce ölçüm noktasından oluşuyor. Zincirin büyük bölümü dağ zirveleri, tepeler ve yüksek noktalara yerleştirilen işaretlerle oluşturuldu.

DÜNYANIN ŞEKLİNİ HESAPLADILAR

Struve Jeodezi Yayı'nın temel amacı, üçgenleme yöntemi kullanarak Dünya'nın çapını ve kutuplardan basık yapısını mümkün olan en yüksek doğrulukla ölçmekti. O dönemde uydu teknolojisi bulunmadığından bilim insanları kilometrelerce uzaktaki noktaları hassas ölçümlerle birbirine bağladı.

Yaklaşık 265 ana ölçüm noktasından oluşan sistem, döneminin en büyük uluslararası bilim projelerinden biri olarak tarihe geçti. Yapılan ölçümler, jeodezi ve haritacılık alanında uzun yıllar temel referans olarak kullanıldı.

GÜNÜMÜZE YALNIZCA 34 NOKTASI ULAŞTI

İlk kurulduğunda yüzlerce ölçüm noktasına sahip olan Struve Jeodezi Yayı'nın günümüze yalnızca 34 noktası özgün haliyle ulaşabildi. Bu noktalar 2005 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı ve koruma altına alındı.

Uzmanlara göre Struve Jeodezi Yayı, yalnızca Dünya'nın ölçülmesine katkı sağlayan bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda farklı ülkelerin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen ilk uluslararası bilim projelerinden biri olarak da büyük önem taşıyor. Bu özelliği sayesinde jeodezi tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri kabul ediliyor.