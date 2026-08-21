Yurt genelinde cehennem sıcakları etkisini artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ezber bozan bir son dakika uyarısı geldi. Termometrelerin rekor seviyelere tırmandığı bu günlerde, Karadeniz üzerinden sokulan sürpriz bir hava sistemi haritanın rengini değiştirdi. Türkiye’nin neredeyse tamamı güneşe teslim olmuşken, sürpriz gelişmeyle sadece tek bir kentimiz için alarm verildi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BASTIRACAK

Karadeniz silsilesinden giren yoğun bulut kütlelerinin etkisiyle Giresun'un iç kesimlerinde aniden bastıracak yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bölgeden geçen diğer illerde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, yağışın adresinin yalnızca Giresun olması dikkat çekiyor. Uzmanlar, ani su baskınlarına karşı bölge halkının hazırlıklı olması gerektiğini bildiriyor.

DALGA BOYU 3 METREYİ BULACAK

Sıcaklık artışına eşlik eden sert rüzgarlar hem karada hem deniz hatlarında yaşamı olumsuz etkileyecek. Marmara'nın doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli esintilerin hızı saatte 50 kilometreye kadar tırmanacak. Mavi vatanda ise tablo daha sert; Batı Karadeniz ile Van Gölü çevresinde etkisini artıracak fırtınamsı rüzgarlar nedeniyle dalga yüksekliğinin 3 metreye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

TERMOMETRELER REKOR KIRIYOR

Yurdun batı ve güney hatlarında ise tam anlamıyla fırın sıcakları yaşanıyor. Ege ve Akdeniz kuşağında sıcaklıklar tavan yaparken Denizli 40 dereceyle günün en sıcak merkezlerinden biri haline geliyor. Metropollerde de bunaltıcı hava etkisini hissettirecek; günün en yüksek değerlerinin İstanbul'da 30, Ankara'da 33 ve İzmir'de 35 dereceyi bulması bekleniyor.