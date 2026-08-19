Dünyanın bir ucunda, haritalara ne kadar yakınlaşırsanız yakınlaşın varlığına inanmakta güçlük çekeceğiniz bir yerleşim duruyor. Ne bir meydanı var, ne yan yana geçen caddeleri, ne de bir parkı... Sisli dağların arasında, devasa iki uçurumun tam ortasına sıkışmış bu kenti ilk kez gören herkes, buranın gerçekten insanların yaşadığı canlı bir şehir olduğunu anlamakta zorlanıyor.

Wumeng Dağları’nın adeta bıçakla kesilmiş gibi duran dik kayalıkları ile hırçın akan Nanxi Nehri arasına hapsolan Yanjin kentinin genişliği bazı noktalarda sadece 30 metreye kadar düşüyor. Yanlara doğru genişlemek coğrafi olarak imkansız olduğu için başınızı yukarı kaldırdığınızda gökyüzü bile size sadece incecik bir çizgi olarak görünüyor.

BİNALAR GÖKYÜZÜNE DOĞRU BÜYÜYOR

"Yatayda yer kalmadıysa gökyüzüne tırmanırız" diyen şehir sakinleri, görenlerin aklını başından alan bir mimari çözüme imza atmış durumda. Kentteki çok katlı binalar bildiğimiz toprak zemin üzerine değil, doğrudan nehir yatağına çakılan devasa beton ayaklar (stilt) üzerine inşa ediliyor. Dik kayalıkların dibinde santim santim yer kazanabilmek için nehrin üzerinde adeta asılı duran bu yapılar, aniden bastıran taşkınlarda devasa dalgaların binaların altından akıp gitmesini sağlıyor ve evler suyun ortasında güvenle havada kalıyor.

YOLU ŞAŞIRAN UÇURUMDAN DÜŞÜYOR

Bu şehirde kaybolmak neredeyse imkansız çünkü dönebileceğiniz ikinci bir sokak bulunmuyor. Şehirdeki tek bir hat üzerinden ilerleyen yaşamda ulaşım altyapısı da akıllara zarar bir mühendislik örneği sunuyor. Şehirden geçen trenler dağların bağrına kazılan 1.800 metrelik devasa tünellerin içinden geçerken, yolcuların indiği istasyon ise adeta nefesleri kesen bir uçurumun tam kıyısında hizmet veriyor. İlk drone görüntüleri internete düştüğünde dünya genelinde binlerce kişi bu kentin kurgusal bir film seti veya CGI görseli olduğunu iddia etmişti.

DÜNYANIN EN DAR ŞEHRİ

Tarih boyunca Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde, antik ticaret yollarının en tehlikeli ve en gizli geçitlerinden biri olarak kullanılan Yanjin, bugün insanoğlunun doğayı yok etmek yerine onun çetin şartlarına nasıl pes etmeden uyum sağladığının yaşayan en çarpıcı örneği. Dünyanın en dar sınırlarına hapsedilmiş, adı sonradan öğrenilen bu gizemli yerleşim, gören herkesin zihnine kazınmaya devam ediyor.