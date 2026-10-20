Dünya genelinde keşfedilmemiş dağlardan yoğun tropikal ormanlara ve derin su altı mağaralarına kadar insanın henüz ulaşamadığı bölgeler varlığını koruyor. Çetin arazi şartları, yerel geleneklere duyulan saygı ve doğayı koruma kararları sebebiyle erişilemeyen bu alanlar bilim dünyasının inceleme konuları arasında yer alıyor.

ANTARKTİKA'NIN DONMUŞ BÖLGESİ

Batı Antarktika'da 1,61 milyon kilometrekarelik bir alana yayılan Marie Byrd Land, dünyadaki en büyük keşfedilmemiş alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Yüzölçümünün yüzde 99,6'sı el değmemiş yaban hayatı statüsünde bulunan bölge, aşırı soğuklar ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle erişilemez durumda. Bölgede yer alan ve erimesi küresel deniz seviyelerini doğrudan etkileme potansiyeline sahip Thwaites Buzulu, araştırmacılar tarafından takip ediliyor.

MYANMAR'DAKİ KUZEY ORMAN KOMPLEKSİ

Myanmar'ın kuzeyinde, Hindistan ve Çin sınırında bulunan Kuzey Orman Kompleksi (Northern Forest Complex), 30 bin kilometrekareden fazla yüzölçümüyle Güneydoğu Asya'nın en büyük el değmemiş yaşam alanlarından birini oluşturuyor. Bin 500'ü endemik olmak üzere yaklaşık 6 bin bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan ormanın birçok bölümü, siyasi çatışmalar ve erişim kısıtlamaları sebebiyle keşfedilemiyor.

KUTSAL VE TIRMANILMASI YASAK DAĞLAR

Güney Asya ülkesi Bhutan'da yer alan 7 bin 570 metre yüksekliğindeki Gangkhar Puensum, dünyada henüz zirvesine tırmanılmamış en yüksek dağ konumunda bulunuyor. Bhutan hükümeti, yerel ruhani inançlar doğrultusunda 1994 yılında 6 bin metrenin üzerindeki dağlara tırmanmayı yasakladı, 2003 yılında ise bu yasağı ülke genelindeki tüm zirvelere yaydı. Nepal'de bulunan ve "Balık Kuyruğu Dağı" olarak da bilinen Machapuchare Dağı da Hinduizm dinindeki kutsal konumu nedeniyle tırmanışa kapalı tutuluyor.

DÜNYANIN ULAŞILMASI EN ZOR ZİRVELERİ

Pakistan ile Çin sınırında yer alan 7 bin 312 metrelik Summa Ri ve 7 bin 302 metrelik Summa Ri II zirveleri, zorlu doğa koşulları nedeniyle ulaşılması en güç noktalar arasında gösteriliyor. Bölgedeki buz tabakaları, derin yarıklar, çığ riskleri ve altyapı eksikliği organizasyon düzenlenmesini engelliyor.

Tibet Platosu'nun güneydoğu kenarında 600 kilometre uzunluğunda ve 200 kilometre genişliğinde uzanan Doğu Nyainqêntanglha Dağ Sırası ise "Tibet Alpleri" olarak adlandırılıyor. Bölgede 6 bin metrenin üzerinde bulunan 164 zirveden 159'una henüz tırmanış gerçekleştirilmedi. Bireysel keşif grupları bölgede yeni yürüyüş rotaları açma çalışmalarını sürdürüyor.

DEVASA MAĞARA SİSTEMLERİNDE YENİ KEŞİFLER

Devasa yeraltı boşlukları, gizli nehirleri ve jeolojik oluşumlarıyla bilinen mağara sistemlerinde keşif çalışmaları devam ediyor. 2019 yılında düzenlenen bir ekspedisyonda tespit edilen yeni geçitler, yeraltı sistemlerinin henüz tam olarak haritalandırılmadığını ortaya koyuyor.