Supai köyü, araçların ulaşabildiği en yakın noktaya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kanyonun sarp ve engebeli yapısı nedeniyle bölgeye düzenli kara yolu inşa edilemiyor. Köye ulaşmak isteyenler yürüyerek, helikopterle veya yük hayvanlarıyla yolculuk yapmak zorunda kalıyor.

Bölgedeki ulaşımın zorluğu, günlük yaşamı da doğrudan etkiliyor. Kanyona iniş yaklaşık 3 saat sürerken dönüş yolundaki tırmanış 5 saate kadar uzayabiliyor.

KÖYÜN TÜM İHTİYAÇLARINI KATIRLAR TAŞIYOR

Supai'de kamyon ve otomobillerle yapılan teslimatlar bulunmuyor. Köy sakinlerinin ihtiyaç duyduğu yiyecekler, ilaçlar, postalar ve ev eşyaları katırlarla taşınıyor. Smithsonian Enstitüsü'nün aktardığı bilgilere göre bu hayvanlar, yerleşimin dış dünyayla bağlantısını sürdürmesinde önemli rol oynuyor.

Köy, nesillerdir Büyük Kanyon çevresinde yaşayan Havasupai yerli kabilesine ev sahipliği yapıyor. Topluluk, geleneklerini ve kültürel kimliğini korurken coğrafi izolasyon nedeniyle kendine özgü yaşam biçimini de sürdürüyor.

TURKUAZ ŞELALELERİYLE TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Supai'nin yakınlarında bulunan Havasu Şelaleleri, turkuaz renkli sularıyla bölgenin en çok ilgi gören doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Yüksek kayalıkların arasında oluşan şelaleler, dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçileri bölgeye çekiyor.

Bulaşmak isteyen turistlerin Havasupai Kabilesi tarafından belirlenen kurallara uyması gerekiyor. Supai, Büyük Kanyon bölgesinde yer alsa da Grand Canyon Milli Parkı'nın yönetiminde bulunmuyor. Köy ve çevresindeki alan Havasupai Kabilesi tarafından yönetiliyor.