Dünyanın dört bir yanında bazı bölgeler, taşıdıkları riskler, tarihi hassasiyetler veya sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle sıradan ziyaretçilere kapalı tutuluyor. Brezilya'daki Yılan Adası'ndan Çin'deki Qin Shi Huang'ın mezarına, Kıbrıs'taki BM tampon bölgesinden ABD'nin Fort Knox tesisine kadar bu yerler, erişim kısıtlamalarına rağmen merak uyandırmaya devam ediyor.

Yılan Adası

Nerede bulunur: Brezilya

Brezilya açıklarında bulunan Ilha da Queimada Grande, daha çok Yılan Adası adıyla biliniyor. Ada, dünyanın en zehirli yılanlarından biri kabul edilen altın mızrak başlı engereklerin yoğun nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Yılanların zehri son derece güçlü ve ısırıkları ciddi doku hasarına yol açabiliyor. Adada bazı bölgelerde metrekare başına bir yılan düştüğü iddia ediliyor.

İnsan hayatını tehlikeye atabilecek bu durum nedeniyle Brezilya hükümeti adaya yapılan ziyaretleri sıkı şekilde kısıtlıyor. Araştırma amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde ise olası yılan ısırıklarına karşı ekipte bir doktorun bulunması gerekiyor.

Tüm bu kısıtlamalara rağmen bazı YouTuber'lar, aralarında MrBeast'in de bulunduğu içerik üreticileri, araştırmacılar eşliğinde adayı ziyaret etti. Merak ve macera arayışıyla gerçekleştirilen bu ziyaretlerde ekipler, dünyanın en tehlikeli ve erişimi kısıtlı bölgelerinden birinde gece geçirdi.

BM Tampon Bölgesi

Nerede bulunur: Kıbrıs

Kıbrıs'ta 1974'te yaşanan çatışmaların ardından Birleşmiş Milletler, adanın başkenti Lefkoşa'dan geçen ve Yeşil Hat olarak bilinen bir tampon bölgenin kontrolünü üstlendi. Bu bölge, Kıbrıs Cumhuriyeti ile kuzeydeki Türk yönetimi arasındaki fiili sınır boyunca uzanıyor.

Yaklaşık 180 kilometre boyunca devam eden tampon bölgede sivillerin hareketleri ciddi şekilde kısıtlanıyor. Bölgenin bazı kesimlerinde terk edilmiş evler, iş yerleri ve zaman içinde boşalmış yerleşimler bulunuyor. Bu nedenle Yeşil Hat'ın bazı bölümleri adeta zamanın durduğu bir bölge görünümünde.

Kuzeydeki Türk yönetimi, Türkiye dışında başka hiçbir ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmıyor. Güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti ile kuzey arasındaki sınır, çeşitli geçiş noktalarıyla birbirinden ayrılıyor.

Mayıs 2025'te Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderleri, sınır kapılarının açılması da dahil olmak üzere çeşitli politika girişimlerini görüşmek üzere bir araya geldi. Ancak bu görüşmelerin bölgedeki mevcut düzeni ne ölçüde değiştireceği henüz netleşmiş değil.

Qin Shi Huang'ın Mezarı

Nerede bulunur: Çin

Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın mezarı, 1974 yılında Xi'an yakınlarında çalışan çiftçiler tarafından keşfedildi. Keşfin ardından yapılan kazılarda, imparatorun mezar kompleksinin çevresinde yaklaşık 8.000 kil asker, atlar, savaş arabaları ve çeşitli başka figürler ortaya çıkarıldı. Bu keşif, bugün Terracotta Ordusu olarak bilinen dünyaca ünlü arkeolojik alanı ortaya çıkardı.

Ancak tüm bu keşiflere rağmen imparatorun asıl mezar odası hâlâ açılmadı. Çin makamları, mezarın bulunduğu merkezi bölgeye girişe izin vermiyor. Arkeologların da imparatorun cesedinin bulunduğuna inanılan ana mezar odasına müdahale etmesi yasak.

Bu kararın arkasında hem tarihi kalıntılara ve ölüye duyulan saygı hem de mevcut teknolojinin mezara zarar vermeden güvenli bir kazı yapmaya yeterli olup olmadığına ilişkin endişeler bulunuyor. Ayrıca mezarın içinde yüksek miktarda cıva bulunduğuna ilişkin araştırmalar da mevcut. Bu nedenle Qin Shi Huang'ın mezarı, binlerce yıldır sakladığı gizemleriyle dünyanın hâlâ tam olarak keşfedilememiş tarihi alanlarından biri olmayı sürdürüyor.

Fort Knox

Nerede bulunur: Kentucky, ABD

Bir yerin son derece güvenli olduğunu anlatmak için "Fort Knox kadar güvenli" denmesinin bir nedeni var. ABD'nin Kentucky eyaletinde bulunan Fort Knox, dünyanın en sıkı korunan tesislerinden biri olarak biliniyor.

1936 yılında inşa edilen United States Bullion Depository, ABD'nin altın rezervlerinin önemli bir bölümünün saklandığı tesis olarak halka açık değil. Çelik ve betondan inşa edilen yapının kasa kapısının ağırlığının 20 tondan fazla olduğu belirtiliyor.

Güvenlik sistemi yalnızca fiziksel önlemlerle sınırlı değil. Kasaya erişim için birden fazla kişinin dahil olduğu çok katmanlı bir güvenlik prosedürü uygulanıyor. Personelin her biri güvenlik sisteminin yalnızca belirli bir bölümüne erişebiliyor ve kasaya giriş tek bir kişinin kontrolünde gerçekleşmiyor.

Tesisin güvenliği o kadar sıkı ki Fort Knox, yıllardır dünyanın en merak edilen ancak halka kapalı yerleri arasında gösteriliyor. İçerideki altın rezervlerinin miktarı ve tesisin güvenlik ayrıntıları hakkındaki bilgiler de kamuoyuna sınırlı şekilde açıklanıyor.