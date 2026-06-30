Futura-Sciences tarafından yayımlanan küresel veriler, dünya elmas üretiminin büyük bir bölümünün sınırlı sayıda ülke tarafından kontrol edildiğini ortaya koydu. Rapora göre, kimberlit ve lamproit kayaçlarından her yıl ortalama 24 ila 36 ton arasında elmas özütleniyor.

2020 yılı verilerine göre, küresel elmas üretimi toplamda 142 milyon karata ulaştı. Ancak bu miktarın yalnızca belirli bir kısmının mücevher kalitesinde taşlardan oluştuğu, toplam çıktının yaklaşık %80'inin ise endüstriyel alanlarda kullanıldığı belirtildi. Afrika kıtası tarihsel ağırlığını korurken, Rusya ve Kanada pazarın ana üreticileri arasında yer alıyor.

ÜLKELERE GÖRE ÜRETİM RAPORLARI

Verilen bilgilere göre, dünya genelinde öne çıkan elmas üreticisi ülkeler, üretim miktarları ve maden yapıları şu şekilde:

Rusya (23 Milyon Karat):

2020 yılı verilerine göre küresel üretimin lideri konumunda. Üretim, Saha Cumhuriyeti’nde (Yakutistan) bulunan Mir ve Udaçnaya madenlerinden sağlanmaktadır. Kısmen devlet mülkiyetindeki Alrosa şirketi, tek başına küresel üretimin %27'sini gerçekleştirmekte olup 650 milyon karatlık tahmini rezerve sahip.

Botsvana (16 Milyon Karat):

Küresel sıralamada ikinci sırada yer alıyor. De Beers ortaklığıyla işletilen ve dünyanın en değerli elmas madeni olarak kabul edilen Jwaneng madeni, yıllık 12 ila 15 milyon karat arasında üretim yapıyor. Madenin tahmini rezervi 310 milyon karat.

Kanada (13 Milyon Karat):

Ticari madenciliğe 1998 yılında başladı. Kuzey bölgelerindeki madenlerin yüksek işletme maliyetleri, izolasyon ve sert hava koşulları nedeniyle bazı sahaların kapandığı, mevcut operasyonların ise sürdürüldüğü bildirildi.

Angola (8,5 Milyon Karat):

Üretim büyük oranda Lulo gibi nehir yataklarında bulunan alüvyon yataklarından karşılanıyor. Bölgede bugüne kadar 100 karatın üzerinde 16'dan fazla elmas bulunmuş olup ülkedeki siyasi istikrarsızlığın rezerv tespit çalışmalarını ve sektörel gelişimi sınırlandırdığı kaydedildi.

Güney Afrika (7,7 Milyon Karat):

Tarihte bulunan en büyük işlenmemiş elmas olan Cullinan elması ile bilinen ülkede, üretim faaliyetleri günümüzde Finsch ve Venetia madenleri üzerinden yürütülüyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (3,7 Milyon Karat):

Resmi kayıtlara geçen üretim miktarıdır. Çıkarılan elmasların yaklaşık %20'si mücevher kalitesinde. Yaygın olarak yürütülen geleneksel ve kayıt dışı madencilik faaliyetleri sebebiyle toplam çıktının net olarak ölçülemediği belirtildi.

Namibya (1,9 Milyon Karat):

Üretim, nehirler vasıtasıyla taşındığı düşünülen kıyı yataklarından elde edildi. Devlet destekli Namdeb şirketi, faaliyetlerini açık deniz (deniz üstü) çıkarma işlemlerine yönlendirdi.

Lesotho (1,1 Milyon Karat):

Letseng madeninden çıkarılan 910 karatlık "Lesotho Legend" ve 2020'de bulunan 442 karatlık sarı elmas gibi 300 karatın üzerindeki büyük hacimli ve yüksek kalitedeki taşlarla üretimini sürdürüyor.

Avustralya (340 Bin Karat):

Nadir pembe elmasların çıkarıldığı lamproit oluşumlu Argyle madeninin kapatılmasının ardından ülkede üretim miktarının ciddi oranda düştüğü rapor edildi.

Tanzania (260 Bin Karat):

Üretim, Victoria Gölü yakınlarında bulunan ve 1940 yılında keşfedilen Williamson madeninden sağlanmaktadır. Maden, dünyanın aralıksız çalışan en eski elmas sahalarından biri olma özelliğini taşıyor.