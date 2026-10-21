Ülkenin Alicante iline bağlı Guardamar del Segura kasabasında, rüzgarın taşıdığı kumlar evleri ve tarım arazilerini tehdit etmeye başladı. Bazı bölgelerde yılda yaklaşık 8 metre ilerleyen kumulların önüne geçmek için büyük bir ağaçlandırma projesi hazırlandı. Amaç, kumların hareketini yavaşlatarak yerleşim alanlarını korumaktı.

KUMULLARIN ÖNÜNE AĞAÇLARLA GEÇTİLER

Guardamar del Segura'da kumulların ilerlemesi, özellikle kuvvetli rüzgarların etkisiyle ciddi bir sorun haline geldi. Kıyıdan iç kesimlere taşınan kumlar, zamanla yolları, tarım alanlarını ve kasabanın çevresindeki yerleşimleri tehdit etti.

Sorunu çözmek için mühendis Francisco Mira y Botella öncülüğünde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Önce kumulların hareketini azaltacak engeller oluşturuldu. Ardından kumlu topraklarda yetişebilecek bitki türleri seçilerek ağaçlandırma çalışmalarına geçildi.

Projede başta çam türleri olmak üzere zorlu kıyı koşullarına dayanabilen ağaçlar ve çeşitli bitkiler kullanıldı. Dikilen bitkilerin kökleri toprağı tutarken, gövdeleri ve dalları rüzgârın hızını keserek kumların taşınmasını azalttı.

Zaman içinde yüz binlerce fidanın dikilmesiyle kumulların hareketi büyük ölçüde kontrol altına alındı. Böylece kasabayı tehdit eden kumlu alanlar, giderek yeşil bir örtüyle kaplanmaya başladı.

BUGÜN 800 HEKTARLIK BİR ORMAN VAR

1900 yılında başlayan ve yaklaşık 30 yıl süren çalışmalar kapsamında bölgeye 600 bin çam ağacının yanı sıra 40 bin palmiye ve 5 bin okaliptüs dikildi. Projede yaklaşık bin kişi görev aldı. Ağaçlandırma çalışmaları, kumların ilerlemesini durdurarak kasabanın korunmasını sağladı.

Bir zamanlar evlerin üzerine doğru ilerleyen kumulların bulunduğu bölgede bugün yaklaşık 800 hektarlık bir kıyı ormanı uzanıyor. Guardamar Çamlığı olarak bilinen alan, hem doğal yaşam için önemli bir bölge hem de ziyaretçilerin yürüyüş yapabildiği bir turizm merkezi haline geldi.

Kasabanın geçmişte yaşadığı kum istilasının izleri ise tamamen unutulmadı. Projeye öncülük eden Francisco Mira y Botella'nın çalışmaları, bölgede bulunan müzede fotoğraflar ve belgelerle anlatılıyor.

İspanya'daki bu örnek, doğru planlanan ağaçlandırma çalışmalarının yalnızca yeşil alan oluşturmakla kalmayıp bir yerleşim yerini doğal tehlikelerden koruyabileceğini de gösteriyor.