Çin'in Liaoning eyaletinde 14 Mart'ta başlayan orman yangınlarından yükselen ultra ince toz bulutları, kuzey rüzgarlarının etkisiyle Güney Kore'yi adeta esir aldı.

Yeongnam ve Jeju bölgeleri hariç ülke genelinde hava kalitesi sağlığı tehdit eden 'kötü' seviyelere gerilerken; hükümet, aralarında başkent Seul'ün de bulunduğu birçok metropolde termik santrallerin üretimini kısmayı da içeren bir dizi acil durum önlemini devreye soktu.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEKİ KOYU KIRMIZI TEHLİKE

Ulusal Çevre Araştırma Enstitüsü'nün paylaştığı Chollian 2B uydu verileri, felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

Görüntülerde Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning ve Jilin eyaletlerinin (özellikle Yingkou, Tieling ve Changchun şehirleri) 100 µg/㎥'yi aşan ultra ince toz seviyelerini simgeleyen koyu kırmızı bir bulut tabakasıyla kaplandığı görülüyor.

Uzmanlar, yurt içinde oluşan mevcut hava kirliliğinin üzerine, Çin'deki yangınlardan kopup gelen ve üst atmosferde asılı kalan bu yoğun toz tabakasının eklenmesiyle krizin büyüdüğünü belirtiyor.

HÜKÜMETTEN 'KRİZ UYARISI'

Seul metropol alanı ve Güney Chungcheong Eyaleti'nde günlük ortalama ultra ince toz konsantrasyonunun yasal sınır olan 50 µg/㎥'yi aşması üzerine resmi 'kriz uyarısı' verildi.

Bugün sabah 06:00 itibarıyla yürürlüğe giren ve akşam 21:00'e kadar sürecek olan acil durum azaltma önlemleri şunları kapsıyor:

İncheon'da bulunan üç büyük kömür yakıtlı termik santralin kapasitesi zorunlu olarak %80'e düşürüldü.

Yüksek kirlilik yaratan sanayi tesislerinin çalışma saatleri ve işletme oranları yeniden düzenlendi.

İnşaat alanlarında toz emisyonunu bastıracak sıkı kontroller başlatıldı.

İdari ve kamu kurumlarına ait araçlar için dönüşümlü sürüş (plaka) sistemine geçildi.

YAĞMUR ve KAR HAVAYI TEMİZLEYECEK

Kore Çevre Kurumu'nun hava kalitesi bilgi sistemi 'Air Korea' ve meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 48 saatin hava kalitesi projeksiyonu şu şekilde:

Seul (18 Mart Sabah) Yerel kaynaklı kirliliğin birikmesiyle seviye 'Çok Kötü'

Gyeonggi, B. Gangwon, G. Chungcheong (18 Mart) Atmosferik durgunluk nedeniyle seviye 'Kötü'

Güney Bölgeler ve Jeju (18 Mart) Yağışın temizleyici etkisiyle konsantrasyonlarda düşüş

Ülke Geneli (19 Mart Öğleden Sonra) Rüzgar ve yağışların etkisiyle seviyelerin 'Orta' düzeye inmesi bekleniyor

Meteoroloji yetkilileri, yarın (18 Mart) sabahın erken saatlerinden itibaren ülkenin batı ve güney kesimlerinden başlayarak iç bölgelere doğru yayılacak yağmurun havayı temizlemede kritik rol oynayacağını; kuzeydoğu Gyeonggi ve Gangwon'un yüksek kesimlerinde ise kar yağışı beklendiğini duyurdu.