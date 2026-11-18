Kuzey Atlantik üzerinden Avrupa'ya ilerleyen peş peşe fırtınalar, kıtanın batısından güneydoğusuna kadar geniş bir bölgede etkili olacak. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar'da kuvvetli yağışlar beklenirken, özellikle Batı Balkanlar'da yağış miktarının yerel olarak 300 milimetreyi aşabileceği tahmin ediliyor. Fransa, Alpler ve Balkanlar'da sel ve toprak kayması riski artıyor.

Kuzey Atlantik'te oluşan derin alçak basınç sistemi, güçlü batı rüzgarlarını Avrupa'ya taşıyor. Atlantik üzerinden gelen nemli hava, peş peşe ilerleyen yağışlı sistemlerle birlikte kıtanın iç kesimlerine ulaşıyor. Meteorolojik tahminlere göre bu hareketliliğin önümüzdeki 7-10 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

BALKANLAR'DA YAĞIŞ MİKTARI 300 MİLİMETREYİ AŞABİLİR

Atlantik üzerinden taşınan nemli hava, özellikle Avrupa'nın dağlık bölgelerinde yoğun yağışlara neden olacak. Fransa, Alpler ve Batı Balkanlar, önümüzdeki günlerde en fazla yağış alması beklenen bölgeler arasında bulunuyor.

Tahminlere göre Slovenya'nın batısından başlayarak Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Arnavutluk'a uzanan bölgede yağış miktarı yerel olarak 300 milimetreyi aşabilir.

Bu miktar, kısa sürede düşmesi halinde ciddi su baskınlarına, nehir taşkınlarına ve toprak kaymalarına yol açabilecek seviyede. Özellikle dağlık alanlarda yağışların daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Kuzey İtalya'daki Apenin Dağları çevresinde de bir haftalık yağış toplamının 100-150 milimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

ATLANTİK'TEN GELEN HAVA HAREKETLİLİĞİ TÜRKİYE'DE DE ETKİLİ OLACAK

Avrupa'ya doğru ilerleyen hareketli hava sistemleriyle aynı dönemde Türkiye'de de yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18-24 Kasım tarihlerini kapsayan tahminine göre, önümüzdeki günlerde yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak bekleniyor.

18 Kasım'da Marmara'da rüzgarın saatte 50-80 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 19 Kasım'da ise yağışların Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

20 Kasım'da Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlı hava etkisini sürdürecek. 21 ve 22 Kasım'da da özellikle Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak geçişleri görülecek.

Böylece Atlantik kaynaklı fırtınaların Avrupa'da etkili olduğu günlerde Türkiye'de de geniş çaplı bir yağış ve rüzgar hareketliliği yaşanacak.

GÜNEYDOĞU AVRUPA'DA YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Atlantik üzerinden gelen yağışlı sistemler, Avrupa'nın güneydoğusuna doğru ilerleyerek Balkanlar'da etkisini artıracak. Türkiye'nin de yer aldığı Güneydoğu Avrupa coğrafyasında hava hareketliliği sürerken, en kuvvetli yağışların Batı Balkanlar'da görülmesi bekleniyor.

Mevcut tahmin haritalarında Türkiye için doğrudan bir yağış miktarı veya fırtına öngörüsü yer almıyor.

AVRUPA'NIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Kuvvetli batı rüzgarları, Avrupa'ya yalnızca yağış değil, ılıman ve nemli hava da taşıyacak. Bu nedenle Güney ve Orta Avrupa'da sıcaklıkların kasım ayı ortalamalarının üzerine çıkması bekleniyor.

Bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinden 8-12 derece daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor. İtalya ve Balkanlar'da gündüz sıcaklıklarının yer yer 15-20 dereceye ulaşması bekleniyor.

İSKANDİNAVYA'DA KAR KALINLIĞI 75 SANTİMETREYİ AŞABİLİR

Avrupa'nın güneyi ve batısında yağmur etkili olurken, İskandinavya'nın kuzeyinde kar yağışı bekleniyor.

Önümüzdeki 7 gün içinde Norveç'in orta ve kuzey kesimleri ile Finlandiya ve İsveç'in kuzeyinde kar kalınlığının 50-75 santimetreyi aşabileceği tahmin ediliyor.

Alpler'de ise yoğun kar yağışının daha çok yüksek rakımlı bölgelerde görülmesi bekleniyor.

Meteorolojik tahminler, Avrupa'da önümüzdeki günlerde kuvvetli yağış, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağını gösteriyor. Özellikle Batı Balkanlar'da beklenen yüksek yağış miktarları nedeniyle sel ve taşkın riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.