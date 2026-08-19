Çin, hak iddia ettiği Paracel adalarındaki Antilop Resifi'nin üzerine yapay ada inşa ettiler. Uzmanlar, adanın askeri üs olarak görev yapabileceğinin üzerinde duruyor.

İnşaatın ilk aşamasını tamamlayan mühendisler, Güney Çin Denizi’nde yaklaşık altı kilometre uzunluğunda bir yapay ada oluşturdu.

Uydu görüntülerinde, 680 metrelik bir iskele ve derin su limanının yanı sıra binalar ile bir helikopter pisti inşaatına başlandığı görülüyor.

TAYVAN SALDIRISINA HAZIRLIK MI?

Üç kilometreden fazla uzunluğa sahip düz bir kıyı şeridi, yeni bir uçak pistin inşasına uygun inşa edildi. Bu alanda kazı çalışmaları halihazırda devam ediyor.

Analistler Çin'in bu adayı askeri bir hava ve deniz üssü olarak kullabileceğinin üzerinde özellikle duruyor.

'Batırılamaz uçak gemileri' olarak anılan bu tür adalar özellikle Boğaz gibi noktalarda kontrol eden ülke için büyük bir stratejik avantaj sağlıyor.

Analistler, özellikle olası bir Tayvan çatışmasında stratejik konumu göz önüne alındığında, Antelope Resifi’nin Güney Çin Denizi’ndeki Çin’in en önemli askeri ileri karakollarından biri haline gelebileceğine inanıyor.

Açık kaynak veri platformu PLATracker’ın kurucusu Ben Lewis, “Güney Çin Denizi’nin kuzey kısmı, bir Tayvan çatışması senaryosunda özellikle önemli olacaktır; bu nedenle Antilop, ideal bir konumdadır” dedi.

ÇİN: 'HAVA TAHMİNİ İÇİN YAPTIK'

Ticari uydu görüntüsü sağlayıcısı Vantor tarafından 19 Temmuz’da çekilen görüntülerde, adanın güneydoğu köşesinde bir helikopter pisti de dahil olmak üzere bina inşaat çalışmalarının başladığı görülüyor.

Çin, askeri üs kurma planlarını kabul etmiyor ve bu projenin sivil amaçlara hizmet edeceğini belirtiyor.

Çin devlet medyası Antelope’un hava tahmini ve bilimsel araştırma gibi sivil ihtiyaçlara hizmet edeceğini özellikle vurguladı.