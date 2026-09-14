Polonya'nın Gdansk Körfezi'nde, Stegna yakınlarındaki Mikoszewo kıyısının onlarca metre açığında yeni bir kum adacığı meydana geldi.

Vistül Nehrı'nin denize döküldüğü ağız bölgesinde oluşan piaszczysta ada, kısa sürede bölgedeki ziyaretçilerin ve Mewia Lacha Doğa Koruma Alanı'ndan gelen kuşların uğrak noktası oldu.

KIYI ŞERİDİ HIZLA DEĞİŞİYOR

Mikoszewo kıyısındaki jeolojik yapının dinamik olduğunu belirten uzmanlar, adacığın kalıcılığının belirsizliğini koruduğunu aktardı. Bölgedeki su hareketleri, hava şartları ve nehrin taşıdığı tortu miktarına bağlı olarak adanın zamanla büyüyebileceği, karayla birleşebileceği veya tamamen kaybolabileceği ifade edildi.

EN YAKIN NOKTA OLDUĞU AKTARILDI

Nehir ağzının doğusunda yer alan ve Mewia Lacha Doğa Koruma Alanı'na ait olan yüzlerce metrelik kum dili, bölgedeki suların durgunlaşmasını sağlayarak kum ve çamurun çökelmesine zemin hazırlıyor. Vistül Nehrı ile Baltık Denizi'nin kesişim noktasında gerçekleşen bu sürekli sediment hareketi, kıyı şeridinin kısa süreler içerisinde şekil değiştirmesine yol açıyor.

Yetkililer, Mikoszewo kıyısındaki 88 numaralı plaj girişinin, yeni adacığın gözlemlenebileceği en yakın nokta olduğunu bildiriyor.