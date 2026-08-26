Polonya'da 12 yerleşim yerinin şehir statüsü kazanmasını öngören yeni idari düzenleme gündemde. İçişleri ve İdare Bakanlığına (MSWiA) sunulan tasarı kabul edilirse, söz konusu yerleşimler 1 Ocak 2027'den itibaren resmen şehir statüsüne kavuşacak.

12 YENİ ŞEHİR EKLENECEK

Hazırlanan düzenleme, Polonya'nın altı farklı voyvodalığında toplam 12 yerleşimin şehir statüsü kazanmasını öngörüyor. En fazla yeni şehrin ortaya çıkacağı bölge ise dört yerleşimle Podkarpacie Voyvodalığı olacak.

Şehir statüsü kazanması planlanan yerleşimler şöyle:

Podkarpacie: Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzynskie, Zolynia

Podlasie: Bakalarzewo, Filipów, Mielnik

Wielkopolska: Kazimierz Biskupi, Kobyla Góra

Kuyavya-Pomeranya: Choceń

Mazovya: Rzekun

Lublin: Milejow

BAZI YERLEŞİMLER ESKİ STATÜSÜNE KAVUŞACAK

Düzenlemenin, sıfırdan yeni şehirler kurulmasından ziyade hâlihazırda yerel merkez işlevi gören yerleşimlerin statüsünün değiştirilmesini kapsadığı belirtildi.

Başvurularda şehir statüsünün sağlayacağı tanınırlık, prestij ve ekonomik gelişim imkanları öne çıkarıldı. Czudec ve Wielopole Skrzyńskie belediyeleri ise geçmişte sahip oldukları şehir statüsünü yeniden kazanmayı gerekçe gösterdi.

Gorzyce için ekonomik kalkınma ve markalaşma, Czudec için ise turizm potansiyeli ön plana çıkarıldı.

ŞEHİR VE BELEDİYE SINIRLARINDA DA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Tasarı yalnızca yeni şehir statülerini kapsamıyor. Bazı belediye ve şehirlerin sınırlarında da idari düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Sınırları yeniden düzenlenecek belediye çiftleri arasında Dobrcz-Koronowo, Lniano-Drzycim, Firlej-Michow, Szprotawa-Małomice, Stary Sacz-Nowy Sacz, Rybnik-Czerwionka-Leszczyny ve Mielno-Sianow bulunuyor.

Ayrıca Strzelno, Strzelce Krajenskie, Stary Sącz, Baranów Sandomierski, Zalewo, Biskupiec ve Mielno'nun şehir sınırlarında da değişiklik yapılması öngörülüyor.

2027 YILINDA 12 YENİ ŞEHİR YER ALACAK

Planlanan düzenlemelerin tamamı 2027'de uygulanmayacak. Zory ile Suszec belediyesi arasındaki sınır değişikliği ile Kalisz Pomorski ve Ińsko belediyeleri arasındaki düzenlemelerin 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Şehir statüsü başvurularında yerel halkla yapılan istişarelerin yanı sıra yerleşimlerin mimari yapısı, altyapısı, bölgesel merkez niteliği ve nüfusun çalışma alanları gibi kriterlerin de değerlendirildiği bildirildi.

Tasarı yürürlüğe girerse, 1 Ocak 2027 itibarıyla Polonya'nın idari haritasında 12 yeni şehir yer alacak.