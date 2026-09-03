Orta Doğu'da tırmanan İran savaşı kapsamında aylardır kritik görevler üstlenen ve gemideki zorlu yaşam koşullarıyla tartışmaların odağına yerleşen ABD'ye ait nükleer uçak gemisi USS Abraham Lincoln, tam 286 gün denizde kaldıktan sonra ilk liman ziyaretini gerçekleştirmek üzere Tayland'a ulaştı.

Bünyesinde yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesi barındıran dev uçak gemisine, Laem Chabang Limanı'na yanaşması sırasında römorkörler eşlik ederken, gemi mürettebatının dinlenme ve moral depolama amacıyla Pattaya kentinde vakit geçireceği bildirildi.

AYLARCA LİMANA YANAŞMADAN DENİZDE KALDILAR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD 3. Uçak Gemisi Taarruz Grubu Komutanı Tümamiral Robert Loughran ve Gemi Komutanı Kaptan Dan Keeler, tarihi görev süresi boyunca kesintisiz denizde kalan personelin bu mola ile hak ettiği dinlenme fırsatına kavuşacağını vurguladı.

Kasım 2025'te Kaliforniya'dan ayrılan ve Washington ile İsrail'in şubat sonunda İran'a başlattığı askeri harekât ve ardından uygulanan deniz ablukası doğrultusunda Umman Denizi'ne yönlendirilen gemi, son dönemde personelinin yaşadığı ruh sağlığı krizleri, gıda sıkıntısı, bozulan altyapı ve intihar girişimleri iddialarıyla ABD siyasetinde sıcak bir tartışma konusu haline gelmişti.

YERİNE BAŞKA GEMİ TAYİN EDİLDİ

Demokrat Kongre üyelerinin gemideki insanlık dışı koşullara ilişkin soruşturma çağrılarına ve Başkan Donald Trump'ın askeri politikalarına yönelik eleştirilere yanıt veren ABD Donanma Bakan Vekili Hung Cao ise münferit vakalara hızla müdahale edildiğini belirterek medyayı manipülasyon yapmakla suçladı.

Bölgedeki ablukayı kesintisiz sürdürmeyi hedefleyen ABD Donanması, USS Abraham Lincoln'ün Ortadoğu'daki görevini Japonya'dan sevk edilen USS George Washington'a devrettiğini, onun yerini ise önümüzdeki haftalarda San Diego'dan hareket edecek olan USS Theodore Roosevelt'in alacağını duyurdu.