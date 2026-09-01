Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Harp Okulu’nda gerçekleştirildi.

Ankara’da yapılan 807’si karacı, 271’i denizci ve 198’i havacı 1276 teğmenin mezuniyet törenine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, mezunları “Merhaba Harbiyeliler” diyerek selamladı.

Törende, Amasya’daki Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan MSÜ Kara Harp Okulu dönem birincisi Ahmet Burak Değirmenci, yeni teğmenlere mezuniyet andını yaptırdı.

DİPLOMA ERDOĞAN’DAN

Kara Harp Okulu devre birincisi Ahmet Burak Değirmenci, Deniz Harp Okulu devre birincisi Cihan Gülütaze ve Hava Harp Okulu devre birincisi Meriç Akın diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Öte yandan Bursa’daki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan ve Hava Harp Okulu’nu ikincilikle bitiren Sercan Özdemir ile dereceye giren diğer mezunlara diplomalarını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları verdi.