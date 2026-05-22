Şirketin mevcut R18 platformu temel alınarak geliştirilen ve "Bagger" segmentine tamamen farklı bir yorum getiren bu özel çalışma, sergilediği radikal tasarım dili ve mühendislik çözümleriyle markanın lüks touring segmentinde önemli bir yer edindi.

SERİ ÜRETİME DÖNME İHTİMALİ YÜKSEK

Tamamen sıfırdan üretilmek yerine mevcut bir altyapıya dayanması sebebiyle gelecekte seri üretime dönme ihtimali yüksek görülen Vision K18'in kalbinde, BMW'nin yeni 1.800 cc'lik altı silindirli devasa motoru yer alıyor.

Henüz resmi performans verileri açıklanmayan bu motor platformu, markanın mevcut 1.649 cc'lik touring motorlarına kıyasla çok daha yüksek bir tork ve güç vadediyor.

Tasarımında efsanevi Concorde gibi süpersonik uçakların akıcı hatlarından, gövde malzemelerinde ise Formula 1 araçlarının mekanik estetiğinden esinlenilen modelde; yoğun alüminyum, dövme karbon fiber detaylar ve arka arkaya sıralanmış 6 dev egzoz çıkışı dikkat çekiyor.

Konseptin en yenilikçi mekanik özelliği olan akıllı hidrolik süspansiyon sistemi ise, sürüş esnasında motosikletin arka bölümünü yükselterek gövde geometrisini değiştiriyor ve yere yakın tasarlanan cruiser modellerin en büyük dezavantajı olan viraj performansını maksimuma çıkarıyor.