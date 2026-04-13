Rusya’nın havacılık sanayisindeki en stratejik kozlarından biri olan ve "dünyaya satmaya kıyamadığı" Su-57 savaş uçağı programı, üretim tesislerinde meydana gelen şiddetli yangınla büyük bir darbe aldı.

Komsomolsk-na-Amure bölgesinde bulunan ve Sukhoi uçaklarının ana üretim merkezi olan Gagarin Uçak Fabrikası’nda 11 Nisan akşamı çıkan yangın, savunma sanayisi çevrelerinde şok etkisi yarattı.

Fabrikanın üretim atölyelerinden birinin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve hasar gören bölümün uçak gövdesi için kritik öneme sahip polimer kompozit parçaların üretildiği birim olduğu öğrenildi.

ÜRETİMİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Modern savaş uçaklarının düşük ağırlık, yüksek mukavemet ve radar görünmezliği gibi temel özelliklerini sağlayan kompozit bileşenlerin üretiminde yaşanan bu kesinti, Su-57 ve Su-35 platformlarının montaj süreçlerini durma noktasına getirebilir.

Kanat, gövde ve kontrol yüzeyleri gibi hayati alanlarda kullanılan bu parçaların temin edilememesi, zaten kısıtlı imkanlarla yürütülen seri üretim hattında ciddi aksamalara yol açacak.

Yangın öncesinde de yıllık üretim kapasitesi oldukça düşük seyreden programda, 2025 verilerine göre orduya ve ihracata toplamda sadece dört adet Su-57 teslim edilebilmişti.

PİLOT AZLIĞI NEDENİYLE AZ KULLANILIYOR

Rusya envanterinde yaklaşık 40 adet bulunduğu tahmin edilen ancak eğitimli pilot azlığı nedeniyle sahada kısıtlı şekilde kullanılan Su-57’lerin geleceği, fabrikadaki hasarın boyutuna bağlı olarak belirsizliğini koruyor.

En kötü senaryoda, tamamen yanan üretim biriminin yeniden inşa edilmesi gerekebileceği, bu durumun ise teslimat takvimlerini yıllarca sarkıtabileceği belirtiliyor.

Henüz çıkış nedeni açıklanmayan yangınla ilgili çok yönlü incelemeler devam ederken, Rus yetkililerin üretimi tesis içindeki diğer alanlara kaydırma veya alt yüklenicilere devretme seçeneklerini masaya yatırdığı ifade ediliyor.