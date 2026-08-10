Ukrayna askerî haber portalı "Militarni"nin, ABD Kongresi Resmî Tutanağı belgelerine dayandırdığı habere göre, 283 milyon dolar (245 milyon euro) değerindeki dev anlaşmaya Washington'dan onay çıktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye ilettiği belgelere göre Ankara, TSK envanterindeki eski model silahları elden çıkarmayı hedeflerken; Ukrayna ise Rusya'ya karşı savunma hattındaki ateş gücünü artırmayı amaçlıyor. Senato ve Temsilciler Meclisi'nin 15 gün içinde bir itirazda bulunmaması halinde anlaşma resmen yürürlüğe girecek.

Anlaşma kapsamında Ukrayna'ya, 165 kilometre menzile sahip 70 adet ABD üretimi M39 modifikasyonlu ATACMS füzesi teslim edilecek.

Rus birliklerinin cephe gerisindeki yığınaklarını ve komuta merkezlerini imha etme imkanı tanıyan bu füzelerin yanı sıra paket; 12 adet M270 çok namlulu roketatar sistemi, salkım mühimmatlı 227 milimetre kalibreli 2 bin 500'den fazla topçu roketi ve 203 milimetre çaplı 47 bin topçu mermisini de içeriyor.