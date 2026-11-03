Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, kulübüyle yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde sona yaklaşıldığını açıkladı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Kane, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesinde görüşmelerin durumunu anlattı.

Kane, "Hafta sonu ve bugün çok iyi görüşmeler yaptık. Yeni sözleşmeyle ilgili görüşmeler yakında tamamlanacak. Sadece birkaç detayın tamamlanması kaldı." ifadelerini kullandı.

2023'te Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan golcü ile Alman kulübü arasında uzun süredir devam eden görüşmelerde imza aşamasına gelindi.

13 MAÇTA 10 GOL, 8 ASİST

Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'ndaki performansının ardından bu yıl Ballon d'Or ödülünü kazanan Kane, bu sezon kulübünde 13 maçta forma giydi. İngiliz futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 8 asist kaydetti.

Kane'in kariyer toplamında ise 463 gol ve 120 asist bulunuyor.