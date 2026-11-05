Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, İngiliz golcüsü Harry Kane ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada tecrübeli oyuncu ile 2029 yılına kadar sözleşme uzatıldı.

İmza sonrası açıklama yapan Kane, "FC Bayern'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Kulübü, taraftarları ve Münih şehrini seviyorum. Harika bir takıma ve Vincent Kompany gibi harika bir teknik direktöre sahibiz. Bu kulübün bir parçası olmak beni çok gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

BALLON D'OR'U KAZANDI

33 yaşındaki Harry Kane, gösterdiği performansla Ballon d'Or (Yılın futbolcusu) ödülünün sahibi oldu.

Bu sezon Bayern Münih ile 14 resmi maça çıkan Kane, 10 gol atarken 9 asist yaptı.