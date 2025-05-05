Yıllardır bireysel başarılarıyla ön planda olsa da kulüp düzeyinde büyük bir kupa kazanamayan Harry Kane, sonunda muradına erdi. İngiliz golcü, Bayern Münih ile ilk büyük takım şampiyonluğunu elde ederek Bundesliga zaferini yaşadı.

YILLARCA SÜREN BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Kane’in kupa hasreti futbol dünyasında sıkça konuşulan bir konu olmuştu. İngiltere Milli Takımı ile iki Avrupa Şampiyonası finali (2021, 2024) Tottenham Hotspur ile bir UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve iki Lig Kupası finali

toplamda 6 final kaybeden yıldız, bu kez mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz sezon Bayern’e transfer olan Kane, ilk yılında beklentilerin altında kalan takımda kupa görememişti. Bu sezon ise hem performans hem de takım başarısı açısından müthiş bir geri dönüş yaşandı.

BAYERN’E GOLLERİYLE HAYAT VERDİ

Bayern Münih’in 33. Bundesliga şampiyonluğunda Kane’in katkısı büyük oldu. Sezonun bitimine haftalar kala 24 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. Geçen sezon 36 golle Bundesliga tarihine geçen İngiliz forvet, bu sezon da ikinci kez üst üste gol kralı olmaya çok yakın.

SIRADA KULÜPLER DÜNYA KUPASI VAR

Kane’in sezonu kupayla kapatma ihtimali bununla sınırlı değil. İngiliz yıldız, Haziran ayında ABD’de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Bayern Münih’in en büyük kozu olacak.

ALMANYA TARİHİNDEKİ 5. ŞAMPİYON İNGİLİZ

Harry Kane, Bundesliga şampiyonluğu yaşayan yalnızca 5 İngiliz futbolcudan biri oldu:

Kevin Keegan

Owen Hargreaves

Omar Richards

Eric Dier (şu anki Bayern takım arkadaşı)

Harry Kane

TARAFTAR ÖNÜNDE KUPA SEREMONİSİ

Bayern Münih, önümüzdeki hafta Borussia Mönchengladbach’ı konuk ettiğinde Kane ilk kez bir lig şampiyonluğu kupasını taraftar önünde kaldıracak. Sezonun son maçı ise 17 Mayıs’ta Hoffenheim deplasmanında oynanacak.

Kariyeri boyunca "kupa kazanamayan büyük yıldız" etiketiyle anılan Harry Kane, artık bu zinciri kırdı ve yeni bir dönemin kapısını araladı.