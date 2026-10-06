UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 4. hafta karşılaşmaları oynandı. İngiltere, sahasında Çekya'yı 3-0 yendi.

İngiltere'nin golleri, 27. dakikada kendi kalesine Vladimír Coufal, 40 ve 57. dakikalarda Harry Kane'den geldi.

Bu sonucun ardından İngiltere, puanını 9'a yükseltti ve grupta 2. sıraya yerleşti. Çekya ise 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, Çekya maçına ilk 11’de başlayarak milli formayla 125. maçına çıktı.

Opta’nın istatistiklerine göre Kane, bu rakamla İngiltere Milli Takımı tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu rekorunda Peter Shilton’a ortak oldu. Shilton, 1970 ile 1990 yılları arasında İngiltere formasıyla aynı sayıya ulaşmıştı. Kane 1 maç daha oynaması durumunda rekorun tek sahibi olacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: