2026 Dünya Kupası L Grubu son maçında İngiltere, grup sonuncusu Panama ile karşı karşıya geldi. New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İngiltere 2-0 kazandı.

İlk maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden, ikinci maçında Gana ile 0-0 berabere kalan İngiltere, Concacaf temsilcisi Panama'yı yenerek grup lideri olarak son 32 biletini aldı.

İlk iki maçı puansız tamamlayan Panama veda etmeyi garantilediği turnuvaya puansız ve golsüz nokta koydu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Tomas Rodriguez ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, kaleci Jordan Pickford topu kontrol etti.

15. dakikada köşe bayrağı yakınında topla buluşan Saka, ceza sahasına sokuldu ve şutunu çekti. Ancak kaleci gole izin vermedi.

26. dakikada Jose Rodriguez ceza sahası içinde topu kontrol etti ve kalenin soluna doğru şutunu yolladı. Kaleci Pickford, son anda topu kornere yolladı.

35. dakikada Elliot Anderson'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, kaleci Orlando Mosquera topu kontrol etti.

45+2. dakikada Rashford'ın kullandığı serbest vuruşta, top direği sıyırarak auta çıktı.

57. dakikada Harry Kane ceza alanı içinden vurdu, kaleci Orlando Mosquera kurtarmayı başardı.

GOL 62. dakikada İngiltere öne geçti. Kazanılan köşe atışında topla buluşan Bellingham, bekletmeden yaptığı buruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

GOL 67. dakikada İngiltere bir gol daha buldu. Organize gelişen atakta ceza alanına yapılan ortada Harry Kane, şık bir kafa vuruşuyla ağları buldu: 2-0. Kane, bu golle Gary Lineker'in rekorunu geride bırakarak İngiltere'nin Dünya Kupası tarihinde en fazla gol kaydeden ismi oldu.

87. dakikada Marcus Rashford sert vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.