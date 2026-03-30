Merakla beklenen Harry Potter dizisinin televizyon uyarlamasında rol alacak çocuk oyuncuların alacağı ücret gündem oldu. Yapımda başrolleri üstlenen Dominic McLaughlin, Alastair Stout ve Arabella Stanton’ın ilk sezon kazançları dikkat çekti.

30 binden fazla aday arasından seçilen 12 yaşındaki Dominic McLaughlin ve Alastair Stout ile 11 yaşındaki Arabella Stanton’ın, dizinin ilk sezonu için kişi başı 500 bin sterlinlik anlaşmaya imza attığı belirtildi. Bu rakam, yaklaşık 29 milyon TL’ye denk geliyor.

İlk sezonun 8 bölümden oluşmasının planlandığı yapımda, genç oyuncuların bölüm başına 60 bin sterlinin üzerinde gelir elde edeceği hesaplanıyor.

İngiliz basınında yer alan değerlendirmelerde ise üçlü için çarpıcı yorumlar yapıldı. Haberlerde, çocuk oyuncuların kariyerlerini bu hızla sürdürmeleri halinde 18 yaşına gelmeden multimilyoner olabilecekleri ifade edilirken, kısa sürede dünyanın en tanınan genç yıldızları arasına girebilecekleri vurgulandı.