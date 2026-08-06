Harry Potter serisinin ilk iki filminde Hogwarts sahnelerine ev sahipliği yapan İngiltere'nin Wiltshire kontluğundaki Lacock köyünde yer alan Bowden Hill House, 1,5 milyon sterlin (yaklaşık 96 milyon 322 bin lira) bedelle satışa çıkarıldı.

1850-1860 yılları arasında inşa edilen ve ikinci derece tarihi eser statüsünde bulunan malikane, toplam 34 dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor. Arazinin 20 dönümünü otlaklar oluştururken, kalan kısımlarda ormanlık alanlar, eski teras bahçeleri ve meyve bahçeleri bulunuyor. Yapıya erişim, orman içinden geçen çakıllı özel bir yol ve demir giriş kapılarıyla sağlanıyor.

1232 metrekarelik iç kullanım alanına sahip olan yapının bünyesinde şunlar yer alıyor: 19 yatak odası, 7 banyo, 6 oturma odası, çeşitli ofis alanları, ana binadan bağımsız bir daire.

RESTORASYON MALİYETİ 1 MİLYON STERLİNİ BULABİLİR

Gayrimenkul danışmanlık şirketi Carter Jonas'ın aktardığı bilgilere göre, mevcut haliyle kapsamlı bir yenilemeye ihtiyaç duyan tarihi yapının restorasyon maliyetinin, yapılacak çalışmaların niteliğine bağlı olarak 150 bin sterlin ile 1 milyon sterlin (yaklaşık 64 milyon 210 bin lira) arasında değişebileceği öngörülüyor.