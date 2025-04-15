Moldova’nın başkenti Kişinev’deki Arena Spor Salonu'nda 42 ülkeden 185 kadın, 148 erkek olmak üzere toplam 333 sporcunun katıldığı 2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nın ikinci gününde, erkekler 55 kilogramda Şırnaklı milli sporcu Harun Algül koparmada 112 kilogramlık derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Memleketine dönen Algül için Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda karşılaşama töreni düzenlendi. ‘Türkiye seninle gurur duyuyor’ sloganları eşliğinde havalimanından alınan Algül, konvoyla kent merkezine geçri.
Harun Algül, yaptığı açıklamada “8 yılın emeğini aldığımı düşünüyorum. Ama burada bitmedi. İnşallah 2028 olimpiyatlarına katılıp güzel madalya alacağım. Önümüzde İslam Oyunları var. Yeni sıkletim 60 olacak. İnşallah çok çalışıp madalyayı memleketime, ülkeme, aileme, akrabalarıma armağan edeceğim. Burada yarışmamı izleyen aileme, sevdiklerime, dua edenlere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.