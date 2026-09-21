Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’ya 186 kilometre mesafede bulunan Kırşehir’e özel uçakla gitti. Ülkenin ekonomik durumu ortadayken ve sık sık kamuda tasarruf nutukları atılırken yapılan bu seyahat büyük eleştiri aldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, HAS Parti’nin başındayken Kurtulmuş’un AKP’lilere “Harun gibi geldiler Karun oldular” sözlerini hatırlattı.

Numan Kurtulmuş, Ahilik Haftası için eşi Sevgi Kurtulmuş’la birlikte önceki gün Kırşehir’e geldi. Ancak Kırşehir’de havalimanı olmadığı için Ankara’dan özel uçakla önce Nevşehir’e uçtu, oradan Kırşehir’e geçti.

Kurtulmuş seyahatlerinde Cumhurbaşkanlığı envanterinde bulunan bu uçağı kullanıyor.

ODA VE TUVALETLERİ KİLİTLETMİŞ

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, “Özel araçla 1.5 saatle gidilecek yere özel uçakla gidilmiş. Harun mu Karun mu?

Dinlenme odası ve kat tuvaletleri de kilitlenmiş. Anahtar havalimanını işleten DHMİ çalışanlarında yok. Şatafat için güvenlik zafiyeti!” sözleriyle tepki gösterdi.

SALTANATLARI BİTMİYOR

Eski Gelecek Partili Yavuz Değirmenci de İYİ Partili Dalgın’ın paylaşımını alıntı yaptı ve “Numan Kurtulmuş, hâlâ özel jetle mi uçuyor? Bu adamda hiç mi utanma yok anlamıyorum. Milletin ahı gitmiş vahı kalmış bunların saltanatı bitmiyor arkadaş” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş ve eşini iki vali karşıladı

Burada Kurtulmuş ve eşini Nevşehir ve Kırşehir Valileri birlikte karşıladı. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, karşılama fotoğrafını “Bölgedeki temas ve ziyaretleri kapsamında Kırşehir’e gitmek üzere Nevşehir’e gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Hanımefendi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş’u Kapadokya Havalimanı’nda karşıladık” diye paylaştı.

AKP’ye geçmeden önce Harun-Karun örneği

Siyasi literatüre giren “Harun-Karun” örneği Numan Kurtulmuş’un AKP’ye geçmeden önce kullandığı bir ifade. 2010 yılında Halkın Sesi (HAS) Partisi’ni kuran Kurtulmuş, 2011 seçimleri öncesinde Erdoğan ve AKP iktidarını “Harun olmaya geldiler, Karun oldular. Biz AKP gibi firavunlaşmayacağız” diyerek sert şekilde eleştirdi. Ancak bu sözleri çabuk unutuldu. Seçimlerde başarısız olan Kurtulmuş, 2012 yılında partisini kapatarak AKP’ye geçti. Kurtulmuş, AKP öncesi söylediği sözler nedeniyle 14 yıldır sık sık eleştiri konusu oluyor.