Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı’nın da aralarında bulunduğu dokuz milletvekilinin CHP’ye geçmek istediği öne sürüldü. İddiaya göre, CHP'li Engin Özkoç’un yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradığı ve kendisiyle birlikte Tuncay Özkan, Okan Konuralp ile Harun Özgür Yıldızlı’nın CHP’ye dönüşü konusunda talepte bulunduğu ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun ise bu konuda kurultay sürecinin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini ifade ettiği öne sürüldü. YILDIZLI İDDİALARI YALANLADI Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, hakkında ortaya atılan CHP’ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt verdi. iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Yıldızlı, "Yeni Parti’de mutluyum. Hiçbir yere ayrılmayacağım" ifadelerini kullandı. HANGİ VEKİLLERİN ADI VARDI Gazeteci Tolgahan Erdoğan'ın iddiasına göre; CHP’ye geçmek istediği öne sürülen 9 milletvekilinin isimleri şöyle sıralandı: Tuncay Özkan, Mustafa Sarıgül, Okan Konuralp, Harun Özgür Yıldızlı, Talih Özcan, Barış Karadeniz, Aşkın Genç, Servet Mullaoğlu, Şeref Arpacı.

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