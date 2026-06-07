

Nadir bulunması ve yüksek piyasa değeriyle dikkat çeken ak zambak (Lilium candidum), hasat sezonunun başlamasıyla yeniden gündeme geldi. Beyaz ve hoş kokulu çiçekleriyle tanınan bitki, doğal yaşam alanlarında sınırlı sayıda bulunması nedeniyle hem botanik hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyor.

Ak zambak, uluslararası pazarda kilosu 5 bin Euroya kadar alıcı bulmasıyla dikkat çekiyor. Nadir bulunması ve çeşitli sektörlerde değerlendirilebilmesi, bitkinin değerini her geçen yıl artırıyor. Yüksek getirisi nedeniyle üreticilerin ilgisini çeken ak zambak, önemli bir gelir kaynağı olarak görülüyor.

AK ZAMBAĞIN ÖZELLİKLERİ

Zambakgiller (Liliaceae) familyasına ait olan ak zambak, soğanlı ve çok yıllık bir bitki türü olarak biliniyor. Yaklaşık 1 metre boya ulaşabilen bitki, Mayıs ve Haziran aylarında çiçek açıyor.

8 ila 12 santimetre büyüklüğündeki beyaz veya krem renkli çiçekleri, 3 ila 6'lı salkımlar halinde bir arada bulunuyor. Hoş kokusuyla öne çıkan ak zambak, genellikle çalılık, taşlık ve kurak alanlarda yetişiyor.

DOĞAL YAŞAM ALANLARINDA KORUNMASI GEREKİYOR

Uzmanlar, doğal popülasyonları sınırlı olan ak zambağın bilinçsiz toplama nedeniyle risk altında kalabileceğine dikkat çekiyor. Türün korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için kontrollü üretim ve sürdürülebilir yetiştiricilik yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtiliyor.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMLİ PARÇASI

Botanik açıdan değer taşıyan ak zambak, biyolojik çeşitliliğin korunmasında da önemli bir yere sahip. Doğal yaşam alanlarının korunması ve bitkinin kontrollü şekilde çoğaltılması, ekosistem dengesinin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor.

HASAT SEZONU İLGİYİ ARTIRDI

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte ak zambağa olan ilgi yeniden arttı. Hem ekonomik getirisi hem de doğadaki nadir varlığıyla öne çıkan bitki, doğal zenginlikler arasında gösterilmeye devam ediyor.