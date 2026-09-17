Samsun'un Alaçam ilçesinde çeltik hasadı, düzenlenen festivalle başladı. Gökçeboğaz Mahallesi'nde gerçekleştirilen 2. Alaçam Çeltik Hasat Festivali kapsamında biçerdöverler 32 bin dekarlık tarım arazisinde çalışmaya başladı.

SAMSUN ÜRETİMDE İKİNCİ SIRADA

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kentte çeltik üretiminin geniş bir alana yayıldığını belirtti. Samsun'un Türkiye genelinde çeltik üretiminde ikinci sırada bulunduğunu aktaran Yılmaz, 2025 yılında kent genelinde 231 bin 44 dekarda üretim yapıldığını ve 183 bin 424 ton ürün elde edildiğini söyledi.

Üretimin ağırlıklı olarak Bafra ilçesinde gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, Alaçam'ın da bu yıl Bafra'nın ardından en fazla ekim yapılan ilçe konumuna geldiğini ifade etti.

ALAÇAM'DA EKİM ALANI YÜZDE 23 ARTTI

Yılmaz, Samsun genelinde çeltik ekim alanının geçen yıla göre yüzde 4 arttığını, Alaçam'da ise artışın yaklaşık yüzde 23'e ulaştığını kaydetti. Üreticilerin bu yıl çeltik ekimine daha fazla yöneldiğini belirten Yılmaz, sezonun verimli geçtiğini ve hasat edilen ürünün kaliteli olmasının beklendiğini dile getirdi.

32 BİN DEKARDAN 30 BİN TON BEKLENİYOR

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, çeltiğin ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. İlçede yaklaşık 650 çiftçinin üretim yaptığını belirten Kayabaşı, 32 bin dekarlık alanda yaklaşık 30 bin ton ürün elde edilmesinin beklendiğini açıkladı.

Kayabaşı, Alaçam'da yetiştirilen ürünün güncel hesaplamalara göre yaklaşık 1 milyar liralık ekonomik değere ulaştığını belirterek, çeltiğin ilçenin başlıca tarımsal gelir kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.