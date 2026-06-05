Merkeze bağlı Karakent köyündeki gül bahçelerinde hasat sezonu başladı. Düzenlenen etkinlikte, Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın yanı sıra vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler yer aldı. Katılımcılar, sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek gül toplama çalışmalarına eşlik etti.

Etkinlik kapsamında toplanan güllerin üretim süreci hakkında da bilgi alındı. Hasat programı, bölgedeki gül üretiminin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, “Gül, Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri. Bu anlamda da Burdur ve Isparta bölgemiz çok zengin. Biz de bu değeri paylaşmak adına gül hasadını hep birlikte yapıyoruz” dedi.

TÜRKİYE DÜNYA GÜL YAĞI ÜRETİMİNDE ÖNCÜ KONUMDA

Türkiye, dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini karşılayarak sektördeki liderliğini sürdürüyor. Özellikle Göller Yöresi, yağlık gül üretiminin merkezi olarak öne çıkarken, Isparta bu alandaki üretimin büyük bölümünü tek başına gerçekleştiriyor.

YAĞ GÜLÜ EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

"Rosa damascena" olarak bilinen yağ gülü, parfüm ve kozmetik sektörünün en önemli hammaddeleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra ilaç ve gıda sanayisinde de kullanılan yağ gülü, yurt dışına ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli ölçüde döviz kazandırıyor.

YÜZYILI AŞAN ÜRETİM GELENEĞİ

Isparta’da yağ gülü yetiştiriciliğinin temellerinin 1888 yılında atıldığı belirtiliyor. Müftüzade Gülcü İsmail Efendi’nin Bulgaristan’dan getirdiği gül fidanlarıyla başlayan üretim serüveni, yıllar içinde büyüyerek Türkiye’nin en önemli tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerinden biri haline geldi. Bugün bölge, dünya çapında tanınan gül yağı üretim merkezleri arasında gösteriliyor.